Активісти в Сполучених Штатах Америки попросили канцлерку Німеччини Ангелу Меркель посприяти зупиненню будівництва "Північного потоку – 2". Лист-звернення передали через посольство.

Написання листа ініціювала громадська організація "Коаліція проти фінансування неофашизму Путіна". Вони вважають будівництво газопроводу недопустимим.

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Активісти зауважили, що їхня ціль – дуже проста. Вони хочуть зосередити увагу німецького уряду на важливості стримання будівництва, адже він шкодитиме не лише Україні, а й Німеччині, Європі та Америці.

Ба більше, припинення будівництва "Північного потоку – 2" було б найкращим інструментом у боротьбі з Кремлем.

Візит Блінкена в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5 – 6 травня приїде з офіційним візитом в Україну. Це станеться після саміту G7 у Великій Британії. Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими особами.

Санкції проти Росії

Європейський парламент схвалив список можливих санкцій щодо Росії у разі повномасштабного наступу на Україну. Зокрема, у документі мовиться про негайне відключення Росії від платіжної системи SWIFT, а також зупинення імпорту російської нафти та газу.

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