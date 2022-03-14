Активисты третьи сутки блокируют на польской границе фуры, направляющиеся в Россию и Беларусь

Российские и белорусские грузовики не могут вывезти из Польши множество товаров в свои страны. Все из-за того, что активисты третьи сутки блокируют дорогу.

Участники акции в соцсетях и польские СМИ сообщают, что на пункте пропуска Козловичи-Кукурыки на польско-белорусской границе люди блокируют фуры.

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Первые активисты вышли на КПП с утра субботы. Они требуют расширить европейские санкции, в том числе на дорожный транзит товаров.

По словам активистов Натальи Панченко и Жени Климкина, по состоянию на 13 марта очередь фур достигла 28 километров. Люди остаются дежурить и на ночь. "Это спонсирует убийства наших соотечественников", – говорит участник акции Олег.

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В то же время водители возмущаются и заявляют, что не интересуются политикой и просто делают свою работу. Однако сами не признаются, что именно везут. "Мы убеждаем их, что нужно не просто делать свою работу. Молчание тоже поддерживает эту войну", – добавляют активисты.

Водителям фур раздают листовки: "То, что вы делаете, лишь продолжает кровопролитие. Эти товары не нужны виновникам агрессии, они нужны ее жертвам. Не будьте соучастниками преступлений против человечности".

Блокаду планируют продолжать и целый день понедельника, 14 марта.

Представитель налоговой администрации в Люблине говорит, что большинство фур везут товары из Польши и других стран ЕС, мол, это товары, которые не попали под санкции Евросоюза.

Добавим, что украинцам в Харьковской области продолжают развозить гуманитарную помощь. За минувшие сутки, удалось разгрузить 6 вагонов, а также 7 фур с самым необходимым. Детали – читайте здесь.

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