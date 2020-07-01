В Москве протестующие против поправок к конституции легли в форме числа 2036. Именно это число – это год, до которого сможет править Путин, в случае если за поправки одобрительно проголосует народ.

Активистов сразу же после "выходки" задержала полиция и увезла в участок. Об инциденте с места события сообщает издание "Дождь".

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Кого задержали в Москве

Принимали участие в "молчаливом протесте" восемь человек: среди них муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

Издание отмечает, что такой способ протеста – реплика акции с 90-ых. 18 апреля 1991 года участники арт-группы "Э.Т. Ы " своими телами выложили на Красный площади нецензурное слово из трех букв. Тогда участники так выразили свой протест против закона "О нравственности".

Подобная акция 1991 года / Фото Анатолия Осмоловского

Что известно о поправках в Конституцию России?

Всего поправок предлагают внести 206. Они касаются многих сфер жизни россиян: судопроизводства, социальной политики и даже однополых браков.

Правки к Конституции: самые значительные изменения

Путин "обнулится"

Поправки предусматривают "обнуление" президентских сроков, что позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства. Поэтому он сможет править до 2036 года – число, которое выложили активисты на Красной площади.

Полномочия президента

В то же время у российского президента власти отныне будет больше, а у премьера и правительства – меньше. В Конституции РФ появится уточнение, что президент не просто имеет право председательствовать на заседаниях правительства, но и осуществляет "общее руководство" его работой.

Невыполнение решений международных судов

По инициативе Путина, в конституции появится положение, которое позволит России не выполнять решения международных органов.

"Правопреемница СССР"

Путин решил прописать в Конституции, что Россия является правопреемницей Советского Союза. В документе отдельно отмечается, что государство "чтит память защитников Отечества".

Брак

Вместе с этим в конституции появятся обещания воспитывать в детях патриотизм и уважение к старшим. Термин "брак" будет трактоваться как союз между мужчиной и женщиной, а за "традиционные семейные ценности" будет отвечать правительство.