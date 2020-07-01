У Москві протестувальники проти поправок до конституції лягли у формі цифр 2036. Саме це число – це рік, до якого зможе правити Путін, у разі якщо за поправки схвально проголує народ.

Активістів одразу ж після "витівки" затримала поліція і повезла у відділок. Про інцидент з місця події повідомляє видання "Дождь".

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Кого затримали в Москві

Брали участь в "мовчазному протесті" вісім осіб: серед них муніципальні депутати Басманного району Москви Люся Штейн і Віктор Котов, учасники руху Pussy Riot Олександр Софеев, Ніка Никульшина, активісти Марія Безверха, Гоша Кожевніков, Ліза Самойлова і Марія Тимофєєва.

Видання зазначає, що такий спосіб протесту – репліка акції з 90-их. 18 квітня 1991 року учасники арт-групи "Э.Т.И" своїми тілами виклали на Красный площі нецензурне слово з трьох літер. Тоді учасники так висловили свій протест проти закону "Про моральність".



Подібна акція 1991 року / Фото Анатолія Осмоловського

Що відомо про поправки до Конституції Росії?

Усього правок пропонують внести 206. Вони стосуються багатьох сфер життя росіян: судочинства, соціальної політики та навіть одностатевих шлюбів.

Правки до Конституції: найзначніші зміни

Путін "обнулиться"

Поправки передбачають "обнулення" президентських термінів, що дозволить Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави. Відтак він зможе правити до 2036 року – цифру, яку виклали активісти на Красній площі.

Повноваження президента

У той же час у російського президента влади відтепер буде більше, а у прем'єра і уряду – менше. У Конституції РФ з'явиться уточнення, що президент не просто має право головувати на засіданнях уряду, а й здійснює "загальне керівництво" його роботою.

Невиконання рішень міжнародних судів

З ініціативи Путіна, в конституції з'явиться положення, яке дозволить Росії не виконувати рішення міжнародних органів.

"Правонаступниця СРСР"

Путін вирішив прописати в Конституції, що Росія є правонаступницею Радянського Союзу. У документі окремо наголошується, що держава "вшановує пам'ять захисників Вітчизни".

Шлюб

Разом з цим в конституції з'являться обіцянки виховувати в дітях патріотизм і повагу до старших. Термін "шлюб" трактуватиметься як союз між чоловіком і жінкою, а за "традиційні сімейні цінності" відповідатиме уряд.