Президент Росії Володимир Путін 1 липня з’явився на виборчій дільниці у Москві, щоб проголосувати за свої ж поправки до Конституції РФ, що дозволять йому "обнулити" президентські терміни і правити країною наступні роки.

Основне голосування за поправки до конституції РФ

Зауважимо, що 1 липня в Росії проходить основне голосування щодо поправок до Конституції, повідомляє 24 канал. На виборчих дільницях працюють комплекси обробки бюлетенів. До цього використовували тільки скриньки, вміст яких щовечора переміщали в сейф-пакети для підрахунку. Його проведуть після остаточного закриття дільниць 1 липня.

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Як голосував Путін

Згідно з телетрансляцією з виборчої дільниці в будівлі президії Російської академії наук, Путін прибув на дільницю, пройшов реєстрацію і отримав бюлетень. Однак президент Росії був на дільниці без маски і рукавичок. Відсутність засобів індивідуального захисту є порушенням, за яке в Москві штрафують.

Путин вопреки рекомендациями ЦИК проголосовал без маски и перчаток https://t.co/ShVfbHJKfL pic.twitter.com/7TUKhU6rHd — Медиазона (@mediazzzona) July 1, 2020