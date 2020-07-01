Путін проголосував за "обнулення" свого президентства і порушив карантин
Президент Росії Володимир Путін 1 липня з’явився на виборчій дільниці у Москві, щоб проголосувати за свої ж поправки до Конституції РФ, що дозволять йому "обнулити" президентські терміни і правити країною наступні роки.
Основне голосування за поправки до конституції РФ
Зауважимо, що 1 липня в Росії проходить основне голосування щодо поправок до Конституції, повідомляє 24 канал. На виборчих дільницях працюють комплекси обробки бюлетенів. До цього використовували тільки скриньки, вміст яких щовечора переміщали в сейф-пакети для підрахунку. Його проведуть після остаточного закриття дільниць 1 липня.
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Як голосував Путін
Згідно з телетрансляцією з виборчої дільниці в будівлі президії Російської академії наук, Путін прибув на дільницю, пройшов реєстрацію і отримав бюлетень. Однак президент Росії був на дільниці без маски і рукавичок. Відсутність засобів індивідуального захисту є порушенням, за яке в Москві штрафують.
Що відомо про поправки до Конституції Росії?
Поправки передбачають "обнулення" президентських термінів, що дозволить Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави. Внесення змін до Конституції Путін ініціював у січні 2020 року. Тоді ж він заявив, що поправки мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав. Так, необхідно, щоб поправки схвалили більше половини учасників всенародного голосування. Явка значення не має – на відміну від референдуму, де потрібно, щоб на дільниці прийшли більше половини виборців.