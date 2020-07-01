Президент России Владимир Путин 1 июля появился на избирательном участке в Москве, чтобы проголосовать за свои же поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему "обнулить" президентские сроки и править страной последующие годы.

Основное голосование за поправки в конституцию РФ

Заметим, что 1 июля в России проходит основное голосование по поправкам в Конституцию, сообщает 24 канал. На избирательных участках работают комплексы обработки бюллетеней. До этого использовали только ящики, содержимое которых каждый вечер перемещали в сейф-пакеты для подсчета. Его проведут после окончательного закрытия участков 1 июля.

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Как голосовал Путин

Согласно телетрансляции из избирательного участка в здании президиума Российской академии наук, Путин прибыл на участок, прошел регистрацию и получил бюллетень. Однако президент России был на участке без маски и перчаток. Отсутствие средств индивидуальной защиты является нарушением, за которое в Москве штрафуют.

Путин вопреки рекомендациями ЦИК проголосовал без маски и перчаток https://t.co/ShVfbHJKfL pic.twitter.com/7TUKhU6rHd — Медиазона (@mediazzzona) July 1, 2020