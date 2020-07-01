Путин проголосовал за "обнуление" своего президентства и нарушил карантин
Президент России Владимир Путин 1 июля появился на избирательном участке в Москве, чтобы проголосовать за свои же поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему "обнулить" президентские сроки и править страной последующие годы.
Основное голосование за поправки в конституцию РФ
Заметим, что 1 июля в России проходит основное голосование по поправкам в Конституцию, сообщает 24 канал. На избирательных участках работают комплексы обработки бюллетеней. До этого использовали только ящики, содержимое которых каждый вечер перемещали в сейф-пакеты для подсчета. Его проведут после окончательного закрытия участков 1 июля.
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Как голосовал Путин
Согласно телетрансляции из избирательного участка в здании президиума Российской академии наук, Путин прибыл на участок, прошел регистрацию и получил бюллетень. Однако президент России был на участке без маски и перчаток. Отсутствие средств индивидуальной защиты является нарушением, за которое в Москве штрафуют.
Что известно о поправках в Конституцию России?
Поправки предусматривают "обнуление" президентских сроков, что позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства. Внесение изменений в Конституцию Путин инициировал в январе 2020 года. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Так, необходимо, чтобы поправки одобрили более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли больше половины избирателей.