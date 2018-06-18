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Активисты Ирпеня устроили похороны "Конституции Украины" у дома генпрокурора, – СМИ

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Активисты Ирпеня устроили похороны "Конституции Украины" у дома генпрокурора, – СМИ
/ ukranews.com

23 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал Ирпень "точкой местного Чикаго", где правящие взяточники сотрудничают с правоохранителями.

Прошел год со дня обещания генпрокурора прекратить беззаконие в Приирпенье, но с тех пор никаких сдвигов не произошло. Поэтому жители Ирпенского региона решили объединиться в общественное движение против произвола местных чиновников, которых покрывает Генпрокуратура, передают "Украинские новости".

16 июня 2018 года в Приирпенье прошла общественная акция, во время которой около 500 человек организовались в "антикоррупционный автопробег" в знак протеста игнорирования интересов общины местными властями и бездеятельности правоохранительной системы в регионе.

Организатор автопробега – Общественное движение "Ирпень против Карплюка и "Новых лиц"", куда вошли представители инициативных групп микрорайонов г. Ирпень, с. Стоянка и пгт. Коцюбинское, "Общественная инициатива Алексея Зиневича", ОО "Сила молодежи", ОО "Фронт за реформы", ОО "Зеленый Ирпень", "Общественное движение защиты зеленых зон Киевщины", представители комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "Народный Совет" и другие.

Автопробег завершился шествием к дому Ю. Луценко в Стоянцы. Общество воспроизвело "ритуальную" колонну погребальной процессии, которую сопровождал оркестр. Активисты несли "Уголовный кодекс Украины", перевязанный траурной черной лентой, гроб и цветы. Ритуал "захоронения "Конституции Украины" у здания Генерального Прокурора символизировал, что Ю. Луценко своим бездействием фактически похоронил правосудие в Приирпенье.

В ходе акции сотни участников требовали беспристрастного расследования правоохранительными органами дел, открытых против Ирпинского мэра и его команды, которые "зависли" на неопределенный срок. Участники митинга озвучили перечень незаконных действий со стороны местных властей, с которыми сталкиваются жители Приирпенья.

  • незаконное лишение граждан прав на земельные участки, которые они обрабатывают на законных основаниях более 20 лет;
  • тотальное уничтожение зеленых зон и вырубка лесов;
  • застройка, засорение и загрязнение, добыча торфа и снятие плодородного слоя почвы на пойменных землях рек Ирпень и Буча;
  • уничтожение экосистемы региона;
  • незаконная застройка, строительные махинации и аферы, присвоение денежных средств инвесторов (покупателей);
  • отсутствие в течение длительного времени коммуникаций (электро-, газо-, водоснабжения) необходимых для удовлетворения элементарных потребностей людей;
  • тотальное разворовывание бюджета;
  • незаконное выделение земельных участков;
  • избиение активистов и травля общественных деятелей.

В частности, на сегодня, на Ирпенского мэра, который до сих пор работает на своей должности, открыто десять уголовных производств. Так, В. Карплюка обвиняют по ст. 255 (создание преступной организации с целью завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах), а также по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации), ст. 28, ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 366 (служебный подлог, совершенный в составе преступной организации) УК Украины.

Десятки производств открыты также на членов его команды, которые замешаны в уголовных преступлениях, однако они так же работают в горсовете. Ни по одному делу не принято законного окончательного решения (не сдан и не направлен в суд ни один обвинительный акт).

По свидетельствам местных активистов, несмотря на ряд нарушений Закона Украины в этом регионе, правоохранительные органы не реагируют должным образом. Тем самым Генеральная Прокуратура Украины фактически потакает преступникам, которые цинично и дерзко игнорируют законы Украины и пренебрегают интересами общества. Ситуация ежедневно обостряется, а социальное напряжение в регионе только растет.

Ю. Луценко так и не вышел к участникам акции, однако общественные активисты настроены решительно. Сейчас инициаторы автопробега планируют собрать пресс-конференцию, чтобы зафиксировать все требования как официальный запрос к Генпрокурору с требованием взять на его личный контроль.

Теги: Новости политики ГПУ Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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