15:38
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Активісти Ірпеню влаштували поховання "Конституції України" біля будинку Генпрокурора, – ЗМІ

150 Читать новость на русском
Активісти Ірпеню влаштували поховання "Конституції України" біля будинку Генпрокурора, – ЗМІ
/ ukranews.com

23 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав Ірпінь “точкою місцевого Чікаго”, де правлячі хабарники співпрацюють з правоохоронцями.

Пройшов рік від дня обіцянки Генпрокурора припинити беззаконня у Приірпінні, але відтоді жодних зрушень не відбулося. Тому мешканці Ірпінського регіону вирішили об'єднатись у громадський рух проти свавілля місцевих чиновників, яких покриває Генпрокуратура, передають "Українські новини".

16 червня 2018 року в Приірпінні пройшла громадська акція, під час якої близько 500 осіб організувалися в "антикорупційний автопробіг" в знак протесту ігнорування інтересів громади місцевою владою та бездіяльності правоохоронної системи в регіоні.

Організатор автопробігу  Громадський рух "Ірпінь проти Карплюка та "Нових облич"", куди ввійшли представники ініціативних груп мікрорайонів м. Ірпінь, с. Стоянка та смт. Коцюбинське, "Громадська ініціатива Олексія Зіневича", ГО "Сила молоді", ГО "Фронт за реформи", ГО "Зелений Ірпінь", "Громадський рух захисту зелених зон Київщини", представники комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю "Народна Рада" та інші.

Автопробіг завершився ходою до будинку Ю. Луценка в Стоянці. Громада відтворила "ритуальну" колону поховальної процесії, яку супроводжував оркестр. Активісти несли "Кримінальний кодекс України", перев’язаний траурною чорною стрічкою, труну та квіти. Ритуал “поховання “Конституції України” біля будинку Генерального Прокурора символізував, що Ю. Луценко своєю бездіяльністю фактично поховав правосуддя в Приірпінні.

У ході акції сотні учасників вимагали неупередженого розслідування правоохоронними органами справ, відкритих проти Ірпінского мера та його команди, що “зависли” на невизначений термін. Учасники мітингу озвучили перелік незаконних дій з боку місцевої влади, з якими стикаються мешканці Приірпіння.

  • незаконне позбавлення громадян прав на земельні ділянки, які вони обробляють на законних підставах більш ніж 20 років;
  • тотальне знищення зелених зон та вирубка лісів;
  • забудова, засмічення та забруднення, видобування торфу та зняття родючого шару ґрунту на заплавних землях річок Ірпінь та Буча;
  • знищення екосистеми регіону;
  • незаконна забудова, будівельні махінації та афери, привласнення грошових коштів інвесторів (покупців);
  • відсутність протягом тривалого часу комунікацій (електро-, газо-, водопостачання) необхідних для задоволення елементарних потреб людей;
  • тотальне розкрадання бюджету;
  • незаконне виділення земельних ділянок;
  • побиття активістів та цькування громадських діячів.

Зокрема на сьогодні, на Ірпінського мера, який досі працює на своїй посаді, відкрито десять кримінальних проваджень. Так, В. Карплюка звинувачують за ст. 255 (створення злочинної організації з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах), а також за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 366 (службове підроблення, вчинене у складі злочинної організації) КК України.

Десятки проваджень відкриті також на членів його команди, що замішані в кримінальних злочинах, проте вони так само працюють у міськраді. По жодній справі не прийнято законного кінцевого рішення (не складено та не направлено до суду жодного обвинувачувального акту).

За свідченнями місцевих активістів, попри низку порушень Закону України в цьому регіоні, правоохоронні органи не реагують належним чином. Тим самим Генеральна Прокуратура України фактично потурає злочинцям, які цинічно і зухвало ігнорують Закони України і нехтують інтересами громади. Ситуація щодня загострюється, а соціальна напруга у регіоні тільки зростає.

Ю. Луценко так і не вийшов до учасників акції, проте громадські активісти налаштовані рішуче. Наразі ініціатори автопробігу планують зібрати прес-конференцію, щоб зафіксувати всі вимоги як офіційний запит до Генпрокурора з домаганням взяти на його особистий контроль.

Теги: Новини політики Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
сьогодні, 15:01 Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
Блог Соцмережі 455
Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
сьогодні, 14:52 Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
5115
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
сьогодні, 12:59 Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
2134
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук