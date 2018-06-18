Активісти Ірпеню влаштували поховання "Конституції України" біля будинку Генпрокурора, – ЗМІ

23 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав Ірпінь “точкою місцевого Чікаго”, де правлячі хабарники співпрацюють з правоохоронцями.

Пройшов рік від дня обіцянки Генпрокурора припинити беззаконня у Приірпінні, але відтоді жодних зрушень не відбулося. Тому мешканці Ірпінського регіону вирішили об'єднатись у громадський рух проти свавілля місцевих чиновників, яких покриває Генпрокуратура, передають "Українські новини".

16 червня 2018 року в Приірпінні пройшла громадська акція, під час якої близько 500 осіб організувалися в "антикорупційний автопробіг" в знак протесту ігнорування інтересів громади місцевою владою та бездіяльності правоохоронної системи в регіоні.

Організатор автопробігу – Громадський рух "Ірпінь проти Карплюка та "Нових облич"", куди ввійшли представники ініціативних груп мікрорайонів м. Ірпінь, с. Стоянка та смт. Коцюбинське, "Громадська ініціатива Олексія Зіневича", ГО "Сила молоді", ГО "Фронт за реформи", ГО "Зелений Ірпінь", "Громадський рух захисту зелених зон Київщини", представники комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю "Народна Рада" та інші.

Автопробіг завершився ходою до будинку Ю. Луценка в Стоянці. Громада відтворила "ритуальну" колону поховальної процесії, яку супроводжував оркестр. Активісти несли "Кримінальний кодекс України", перев’язаний траурною чорною стрічкою, труну та квіти. Ритуал “поховання “Конституції України” біля будинку Генерального Прокурора символізував, що Ю. Луценко своєю бездіяльністю фактично поховав правосуддя в Приірпінні.

У ході акції сотні учасників вимагали неупередженого розслідування правоохоронними органами справ, відкритих проти Ірпінского мера та його команди, що “зависли” на невизначений термін. Учасники мітингу озвучили перелік незаконних дій з боку місцевої влади, з якими стикаються мешканці Приірпіння.

незаконне позбавлення громадян прав на земельні ділянки, які вони обробляють на законних підставах більш ніж 20 років;

тотальне знищення зелених зон та вирубка лісів;

забудова, засмічення та забруднення, видобування торфу та зняття родючого шару ґрунту на заплавних землях річок Ірпінь та Буча;

знищення екосистеми регіону;

незаконна забудова, будівельні махінації та афери, привласнення грошових коштів інвесторів (покупців);

відсутність протягом тривалого часу комунікацій (електро-, газо-, водопостачання) необхідних для задоволення елементарних потреб людей;

тотальне розкрадання бюджету;

незаконне виділення земельних ділянок;

побиття активістів та цькування громадських діячів.

Зокрема на сьогодні, на Ірпінського мера, який досі працює на своїй посаді, відкрито десять кримінальних проваджень. Так, В. Карплюка звинувачують за ст. 255 (створення злочинної організації з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах), а також за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене у складі злочинної організації), ст. 28, ст. 366 (службове підроблення, вчинене у складі злочинної організації) КК України.

Десятки проваджень відкриті також на членів його команди, що замішані в кримінальних злочинах, проте вони так само працюють у міськраді. По жодній справі не прийнято законного кінцевого рішення (не складено та не направлено до суду жодного обвинувачувального акту).

За свідченнями місцевих активістів, попри низку порушень Закону України в цьому регіоні, правоохоронні органи не реагують належним чином. Тим самим Генеральна Прокуратура України фактично потурає злочинцям, які цинічно і зухвало ігнорують Закони України і нехтують інтересами громади. Ситуація щодня загострюється, а соціальна напруга у регіоні тільки зростає.

Ю. Луценко так і не вийшов до учасників акції, проте громадські активісти налаштовані рішуче. Наразі ініціатори автопробігу планують зібрати прес-конференцію, щоб зафіксувати всі вимоги як офіційний запит до Генпрокурора з домаганням взяти на його особистий контроль.