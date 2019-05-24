Активисты митингуют под Администрацию Президента: основные требования к Зеленскому

В Киеве под Администрацию Президента проходит митинг активистов "Украина Не Рояль". Протестующие требуют, чтобы глава государства Владимир Зеленский отменил часть своих кадровых указов.

Всего на митинг, проходящий на Банковой, вышли около сотни активистов с плакатами.

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Активисты выступают против:

Роспуска Верховной Рады. По их словам, это неконституционное решение, ведь в парламенте нет коалиции. Назначение Андрея Богдана главой Администрации Президента, ведь он попадает под закон о люстрации. Назначение Руслана Хомчака главой Генштаба Вооруженных сил. Назначение Ивана Баканова заместителем главы СБУ, ведь он является членом партии "Слуга народа".

Поэтому, они призывают президента Владимира Зеленского отменить свои кадровые указы о назначении вышеупомянутых чиновников на ключевые посты в стране.

Активисты митингуют под АП на Банковой

К слову, вчера, 24 мая, под Администрацией Президента Владимира Зеленского также прошла акция протеста, на которую вышли родственники погибших в войне на Донбассе бойцов. Участники требовали от гаранта и его команды объяснений относительно референдума о мирных переговорах с Россией.

Впоследствии президент пригласил в свой кабинет некоторых участников акции, они разговаривали около часа. Зеленский озвучил позицию, что референдум стоит воспринимать как законодательную инициативу, а что-то вроде опроса населения. По его словам, Украина не отдаст России-агрессий "ни метра своей земли".