Активісти мітингують під Адміністрацією Президента: основні вимоги до Зеленського

У Києві під Адміністрацію Президента відбувся мітинг активістів "Україна Не Рояль". Протестувальники вимагали, аби глава держави Володимир Зеленський відмінив частину своїх кадрових указів.

Загалом на мітинг, що проходив на Банковій, вийшли приблизно 30 активістів з плакатами.

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Активісти виступали проти:

Розпуску Верховної Ради. За їхніми словами, це неконституційне рішення, адже в парламенті немає коаліції. Призначення Андрія Богдана главою Адміністрації Президента, адже він потрапляє під закон про люстрацію. Призначення Руслана Хомчака главою Генштабу Збройних сил. Призначення Івана Баканова заступником глави СБУ, адже він є членом партії "Слуга народу".

Тому, вони закликали президента Володимира Зеленського скасувати свої кадрові укази щодо призначення вищезгаданих чиновників на ключові посади в країні.



Активісти мітингують під АП на Банковій

До слова, вчора, 24 травня, під Адміністрацією Президента Володимира Зеленського також пройшла акція протесту, на яку вийшли родичі загиблих у війні на Донбасі бійців. Учасники вимагали від гаранта та його команди прояснень щодо референдуму про мирні переговори з Росією.

Згодом президент запросив до свого кабінету деяких учасників акції, вони розмовляли близько години. Зеленський озвучив позицію, що референдум варто сприймати не законодавчою ініціативою, а щось на кшталт опитування населення. За його словами, Україна не віддасть Росії-агресою "ні метра своєї землі".