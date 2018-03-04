Активисты приехали к дому титушки Крысина: фото
Активисты из "Автомайдана" и С14 приехали к дому, где живет Юрий Крысин – человек, которого обвинили в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, а также организации титушек на "Антимайдане".
Напомним, Юрия Крысина обвиняли в соучастии в убийстве журналиста Веремия. Однако суд признал Крысина виновным лишь в хулиганстве, назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время Крысин был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Из-за такого приговора активисты вышли на Майдан Независимости с протестом. С решением суда не согласились и в Генпрокуратуре, поэтому обжаловали решение. Впоследствии стало известно, что Крысин скрывается от правосудия в детском отделении (!) пороков сердца в Институте сердца. Туда пришли активисты, облили его зеленкой. Стоит напомнить, что Институтом сердца управляет Борис Тодуров, без чьего согласия Крысина не положили бы в детскую палату.
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Теперь же активисты приехали в дом, где живет Крысин. В общем собралось около 50 активистов. Они требовали, чтобы организатор титушек ни скрывался от следствия.
Как пишет "Громадське", к активистам никто так и не вышел. Поэтому они залили забор дома томатным соком, имитируя кровь, и выкрикивают "Крысина на нары". Из колонок включили песню Михаила Круга "Золотые купола".
Забор возле дома обклеили наклейками "Розыск. Юрий Крысин "Шрек".
Зато очень скоро на место происшествия приехали правоохранители.
Полиция под домом Юрия Крысина//Громадське