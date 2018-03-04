Активисты приехали к дому титушки Крысина: фото

Активисты из "Автомайдана" и С14 приехали к дому, где живет Юрий Крысин – человек, которого обвинили в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, а также организации титушек на "Антимайдане".

Напомним, Юрия Крысина обвиняли в соучастии в убийстве журналиста Веремия. Однако суд признал Крысина виновным лишь в хулиганстве, назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время Крысин был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Из-за такого приговора активисты вышли на Майдан Независимости с протестом. С решением суда не согласились и в Генпрокуратуре, поэтому обжаловали решение. Впоследствии стало известно, что Крысин скрывается от правосудия в детском отделении (!) пороков сердца в Институте сердца. Туда пришли активисты, облили его зеленкой. Стоит напомнить, что Институтом сердца управляет Борис Тодуров, без чьего согласия Крысина не положили бы в детскую палату.

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Теперь же активисты приехали в дом, где живет Крысин. В общем собралось около 50 активистов. Они требовали, чтобы организатор титушек ни скрывался от следствия.

Как пишет "Громадське", к активистам никто так и не вышел. Поэтому они залили забор дома томатным соком, имитируя кровь, и выкрикивают "Крысина на нары". Из колонок включили песню Михаила Круга "Золотые купола".

«Автомайдан» та С14 влаштували акцію під будинком Юрія Крисіна, підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія — залили паркан будинку томатним соком та ввімкнули пісню Михайла Круга «Золотые купола» pic.twitter.com/AgmD9bPOsT — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 березня 2018 р.

Забор возле дома обклеили наклейками "Розыск. Юрий Крысин "Шрек".

Зато очень скоро на место происшествия приехали правоохранители.

Полиция под домом Юрия Крысина//Громадське