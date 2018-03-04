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Активісти приїхали до будинку тітушки Крисіна: фото

1583 Читать новость на русском
Акція під будинком Крисіна
Акція під будинком Крисіна / Громадське

Активісти з "Автомайдану" та С14 приїхали до будинку, де мешкає Юрій Крисін – людина, яку звинуватили у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності, а також організації тітушок на "Антимайдан".

Нагадаємо, Юрія Крисіна звинувачували в співучасті у вбивстві журналіста Веремія. Однак суд визнав Крисіна винним лише у хуліганстві, призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Водночас Крисіна було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Через такий вирок активісти вийшли на Майдан Незалежності з протестом. З рішенням суду не погодилися і у Генпрокуратурі, відтак оскаржили рішення. Згодом стало відомо, що Крисін ховається від правосуддя в дитячому відділенні (!) вад серця в Інституті серця. Туди прийшли активісти, які облили його зеленкою. Варто нагадати, що Інститутом серцякерує Борис Тодуров, без чиєї згоди Крисіна не поклали б в дитячу палату.

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Тепер же активісти приїхали під будинок, де мешкає Крисін. Загалом зібралося близько 50 активістів. Вони вимагали, щоб організатор тітушок не переховувався від слідства.

Як пише "Громадське", до активістів ніхто так і не вийшов. Відтак вони залили паркан будинку томатним соком, імітуючи кров, та вигукують "Крисіна на нари". З колонок ввімкнули пісню Михайла Круга "Золотые купола".

Паркан біля будинку обклеїли наліпками "Розшук. Юрій Крисін "Шрек".

Зате дуже скоро на місце події приїхали правоохоронці.

Поліція під будинком Юрія Крисіна // Громадське

Теги: Новини України Тітушки Автомайдан
Джерело: 24 Канал
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