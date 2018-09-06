Активисты требуют отменить закон Януковича: осень-2018 – последний шанс

Нужно побуждать власть к выполнению своих обещаний, в частности – отменить избирательный закон Януковича и установить пропорциональную систему избрания Верховной Рады. Иначе определяющим фактором избрания парламента вновь будут деньги.

Об этом 24 канала рассказал руководитель общественного движения "Честно" Николай Выговский.

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Эксперт напоминает, что и Петр Порошенко, и парламентская коалиция в 2014 году обещали принять новый избирательный кодекс, согласно которому выборы в Верховную Раду должны проходить по открытым партийным спискам. По словам Выговского, до парламентских выборов чуть больше года, но депутаты не спешат выполнять обещание. И если на нынешней осенней сессии закон не примут, то в 2019 году выборы Верховной Рады могут пройти по закону Януковича.

Осень 2018 – последний шанс для принятия нового закона, который позволит провести следующие выборы в парламент по новым правилам. Закон еще требует подготовки ко второму чтению, и мы ожидаем и требуем от Верховной Рады не позднее 16 октября начать рассмотрение документа в целом,

– замечает специалист.

Напомним, 6 сентября возле Верховной Рады Украины состоялась акция протеста "Нет выборам по закону Януковича". Участники митинга требуют принятия нового Избирательного кодекса. Среди участников представители различных политических партий и общественных движений. В частности, "Самопомочі", "Свободы", "Движения новых сил", "Национального корпуса", "Сила людей", общественного движения "Честно" и "Волна". Как известно, осенью 2019 года в Украине должны состояться выборы Верховной Рады Украины.

Что изменит голосование по открытым спискам?

На выборах в парламент человек сможет выбрать из списка партии того кандидата, который ему нравится больше. Таким образом устраняется возможность покупки места в списках, ведь люди будут формировать его, а не партийные руководители.