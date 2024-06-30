О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии по состоянию на воскресенье, 30 июня, рассказывает 24 Канал в хронологии.
Смотрите также Уничтоженными могут быть десятки российских Су-34: Украине нужно только разрешение США
Генштаб обновил статистику потерь врага
Потери России в войне
В США начали переговоры с Израилем о передаче Украине восьми систем Patriot.
Украина и США скоординировали дальнейшие шаги в поставке Patriot
29 июня в хорватском Дубровнике глава МИД Украины встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.
Чиновники обсудили вопрос поставки Украине дополнительных систем Patriot.
Активность России на Времовском направлении возросла
ВСУ сообщают о значительном росте активности российских войск на Времовском направлении.
За предыдущие сутки Россия осуществила 7 штурмовых действий, что вдвое больше по сравнению с прошлым днем. Силы обороны успешно отражают атаки и контролируют ситуацию.