О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии по состоянию на воскресенье, 30 июня, рассказывает 24 Канал в хронологии.

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07:12, 30 июня Генштаб обновил статистику потерь врага Потери России в войне

06:31, 30 июня В США начали переговоры с Израилем о передаче Украине восьми систем Patriot.

06:29, 30 июня Украина и США скоординировали дальнейшие шаги в поставке Patriot 29 июня в хорватском Дубровнике глава МИД Украины встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. Чиновники обсудили вопрос поставки Украине дополнительных систем Patriot.