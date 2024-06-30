Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії станом на неділю, 30 червня, розповідає 24 Канал у хронології.

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07:12, 30 червня Генштаб оновив статистику втрат ворога Втрати ворога станом на 30 червня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

06:31, 30 червня У США розпочали переговори з Ізраїлем про передання Україні восьми систем Patriot.

06:29, 30 червня Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot 29 червня у хорватському Дубровнику очільник МЗС України мав зустріч зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном. Посадовці обговорили питання постачання Україні додаткових систем Patriot.