Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії станом на неділю, 30 червня, розповідає 24 Канал у хронології.
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Генштаб оновив статистику втрат ворога
Втрати ворога станом на 30 червня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
У США розпочали переговори з Ізраїлем про передання Україні восьми систем Patriot.
Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot
29 червня у хорватському Дубровнику очільник МЗС України мав зустріч зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.
Посадовці обговорили питання постачання Україні додаткових систем Patriot.
Активність Росії на Времівському напрямку зросла
ЗСУ повідомляють про значне зростання активності російських військ на Времівському напрямку.
За попередню добу Росія здійснила 7 штурмових дій, що вдвічі більше порівняно з минулим днем. Сили оборони успішно відбивають атаки та контролюють ситуацію.