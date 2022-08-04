Активизировалась росавиация, ВСУ ударили по двум опорникам оккупантов: бои на Юге 3 августа

В южных областях Украины за сутки 3 августа зафиксировали значительную активизацию авиации врага. Также там наносили удары наши Воздушные силы ВСУ.

Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг". Военные там доложили о ситуации на своем направлении в течение суток.

Заметьте В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск флота россии

Где именно ВСУ нанесли удары

Наша авиация ударила по двум опорным пунктам врага в районах Благодатного, а также Правдиного. Также хорошо отработали ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

Потери врага на Юге за 3 августа составляют:

31 оккупант;

танк Т-72;

гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б";

2 миномета;

3 единицы бронированной и автомобильной техники;

1 беспилотник-разведчик.

Также в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск черноморского флота россии. Пока наша разведка еще пытается установить, сколько врагов там ликвидировали.

Вместе с этим активизировалась вражеская авиация. Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал наши позиции. Потерь нет,

– рассказали в ОК "Юг".

Россияне в этот день также мобилизовали силы в рот с применением бронированной техники. Они пытались вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка – Андреевка и Сухой Ставок – Белая Криница. Однако оккупанты так и не смогли восстановить утраченное ранее положение.

Вражеская артиллерия атаковала гражданских

Среди дня россияне нанесли удар по южной окраине Костромки. Город обстреляли реактивной системой залпового огня "Град". В результате один человек погиб, один – ранен. В общей сложности там повредили 3 частных дома и линии электропередач.

Детальнее о ситуации на Юге 3 августа: смотрите видео

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