Об этом в эфире программы на одном из украинских телеканалов рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По его словам, с начала ноября выявили более 200 случаев использования фейковых сертификатов.
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"За последние 2 недели открыли 210 уголовных производств за подделку "коронавирусных" документов", – отметил Клименко.
Полиция мониторит ситуацию
Кроме этого, с начала ноября мобильные рейдовые группы составили 4,8 тысячи постановлений и почти 27 тысяч проколов за нарушение масочного режима. Всего по Украине ежедневно работает 1 400 таких групп.
"Плюс к этому, есть 12 тысяч работников – это патрульные и участковые офицеры, которые ежедневно, несмотря на основную работу, контролируют соблюдение карантинных ограничений", – добавил Клименко.
"За последние 2 недели у нас все протоколы составлены на высоком уровне, работников постоянно мониторят", – резюмировал Клименко.
Фейковые COVID-сертификаты в Украине: что известно
- Работники Нацполиции массово выявляют фальшивые сертификаты вакцинации и негативные ПЦР-тесты. По этим фактам открыли более 800 уголовных производств.
- На Львовщине разоблачили фабрику по изготовлению поддельных "коронавирусных" документов. Мошенники зарабатывали более 3 миллионов гривен на фейках ежемесячно.
- Такие "услуги" имеют больше всего спроса в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.