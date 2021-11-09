Об этом в эфире программы на одном из украинских телеканалов рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По его словам, с начала ноября выявили более 200 случаев использования фейковых сертификатов.

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"За последние 2 недели открыли 210 уголовных производств за подделку "коронавирусных" документов", – отметил Клименко.

Полиция мониторит ситуацию

Кроме этого, с начала ноября мобильные рейдовые группы составили 4,8 тысячи постановлений и почти 27 тысяч проколов за нарушение масочного режима. Всего по Украине ежедневно работает 1 400 таких групп.

"Плюс к этому, есть 12 тысяч работников – это патрульные и участковые офицеры, которые ежедневно, несмотря на основную работу, контролируют соблюдение карантинных ограничений", – добавил Клименко.

Справка. С начала 2021 года в Украине составили 112 тысяч протоколов за нарушение карантинных требований. В полиции контролируют правильность составления таких протоколов. Есть вопросы и в суды, чтобы все документы прорабатывали вовремя.

"За последние 2 недели у нас все протоколы составлены на высоком уровне, работников постоянно мониторят", – резюмировал Клименко.

Обратите внимание! Все полицейские обязаны получить 2 дозы вакцины от коронавируса, чтобы приступить к работе. По состоянию на сегодня, прививки имеют 95% правоохранителей, а более 400 из них отстранили от работы из-за отсутствия иммунизации от COVID-19.

Фейковые COVID-сертификаты в Украине: что известно