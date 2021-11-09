Про це в ефірі програми на одному з українських телеканалів розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. За його словами, з початку листопада виявили понад 200 випадків використання фейкових сертифікатів.

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"За останні 2 тижні відкрили 210 кримінальних проваджень за підроблення "коронавірусних" документів", зауважив Клименко.

Поліція моніторить ситуацію

Окрім цього, від початку листопада мобільні рейдові групи склали 4,8 тисячі постанов та майже 27 тисяч проколів за порушення маскового режиму. Загалом по Україні щодня працює 1 400 таких груп.

"Плюс до цього, є 12 тисяч працівників це патрульні й дільничні офіцери, які щоденно, попри основну роботу, контролюють дотримання карантинних обмежень", додав Клименко.

"За останні 2 тижні у нас всі протоколи складені на високому рівні, працівників постійно моніторять", резюмував Клименко.

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