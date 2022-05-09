В селе Кутузовка местный депутат и секретарь сельсовета решила пойти на сотрудничество с российскими захватчиками. Харьковская прокуратура сообщила им о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Тем временем Россияне занимаются рэкетом в Херсонской области, – СБУ

Женщина отдала оккупантам жилье, принадлежащее местным жителям

Женщина использовала свой пост: в частности, предоставила доступ военным России в помещение государственного предприятия. Также депутат обеспечила россиян жильем, которое находится в собственности местных жителей.

Более того, представитель власти рассказывала населению об указаниях оккупантов. К примеру – о том, что местным жителям нужно носить белые повязки.

Депутата задержали и сообщили о подозрении

7 мая депутата задержали и сообщили о подозрении. Впоследствии суд изберет ей меру пресечения.



Женщина использовала свою должность для сотрудничества с оккупантом / Фото Харьковской областной прокуратуры

Ранее на сотрудничестве с врагом разоблачили майора полиции

Напомним, ранее СБУ выявила факты сотрудничества майора полиции с врагами в Харькове. Полицейский передавал российским военным сведения о военных объектах в городе. Это задание он получил через своего родственника от работников ФСБ.

Через мессенджер майор присылал фото зданий оккупантам. Цинизм в том, что для этого он передвигался по городу на спецавтомобиле с талоном.

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Сотрудничество с врагом: коротко о последних новостях

На сотрудничество с врагом пошел и городской глава Бурыни Сумской области. Теперь он, его заместитель и депутат предстанут перед судом. Представители местных властей делились с российскими военными информацией о перемещении ВСУ, а также убрали из города блокпост.

В конце апреля СБУ разоблачила целую агентурную сеть в Луганской области. Агентом врага оказался местный житель Лисичанска. Он собирал информацию по Кременной, Лисичанске и Попасной.

Также рецидивиста, выполнявшего задачи врага, поймали во Львовской области. Мужчина работал на российские спецслужбы. В настоящее время ему объявили о подозрении в государственной измене.

Тем временем Государственное бюро расследований осуществляет проверку 11 тысяч российских граждан, которые приехали в Украину перед войной и вовремя ее не покинули.

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