На этот раз перехватили разговор захватчика с его женой, рассказывал о том, как они занимаются рэкетом на временно оккупированной Херсонщине. При этом сам он из незаконной квазиреспублики в Донецке.

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Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд,

– говорил он женщине на русском.

При этом рассказывал, что в свободное время они сильно пьют, начинаются перестрелки и "поножовщина" одних с другими.

Враг "самоликвидируется"

В разговоре оккупанта с женой он рассказывает, что таким образом происходит их "самоликвидация".

"Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, на другом – порезали друг друга", – выкладывает враг сквозь многочисленные матерные слова в лексиконе.

Более того, он даже пообещал женщине, что якобы будет дома до 9 мая. В СБУ, правда, не знают, какой именно год он имел в виду.

Наверное, он забыл уточнить, что, вероятнее всего, вернется в пластиковом пакете. Если его не уничтожат украинские защитники, то высоки шансы, что это сделает кто-то из воинов "самой синей" армии мира – после очередной бутылки водки,

– говорят в СБУ.

Вы должны услышать разговор оккупанта от СБУ

Что еще говорят враги в перехваченных разговорах

СБУ часто публикует разговоры российских захватчиков разного содержания с их родственниками, друзьями или знакомыми. Например, рассказывают о мародерствах солдат из Чечни, воюющих на стороне россиян. Один из российских оккупантов, находящийся в Херсонской области, жалуется знакомому по телефону, что чеченцы украли у него пистолет.

Кроме того, россияне цинично кичатся своими зверствами, которые совершают на нашей земле. В телефонном разговоре российский командир рассказывал жене, как захватчики убили мать на глазах детей. Та восприняла преступление спокойно и стала его даже оправдывать, что не укладывается в голове.

Рассказывают и о том, что украинцы оказывают российским оккупантам сильное и масштабное сопротивление. Признают, что это их деморализует. Они в панике, критикуют свое командование. Также утверждают, что оно их бросило и пьянствует. В то же время украинцы бьют по захватчикам всеми возможными средствами.

Вы должны знать, что происходит в Херсонской области: смотрите видео