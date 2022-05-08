Цього разу перехопили розмову загарбника з його дружиною, розповідав про те, як вони займаються рекетом на тимчасово окупованій Херсонщині. При цьому сам він з незаконної квазіреспубліки у Донецьку.
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Наш блок-пост нормально, а сусіди начудили… Почали гроші в українців "трясти". Тисяча рублів проїзд,
– казав він до жінки російською.
При цьому розповідав, що у вільний час вони сильно пиячать, починаються перестрілки та "поножовщина" одних з іншими.
Ворог "самоліквідовується"
У розмові окупанта з дружиною він розповідає, що таким чином відбувається їхня "самоліквідація".
"Понажирались… "Дах" у всіх вже їде потихеньку… На одному блокпосту перестріляли один одного, на другому – порізали один одного", – викладає ворог крізь численні матюки в лексиконі.
Ба більше, він навіть пообіцяв жінці, що нібито буде вдома до 9 травня. В СБУ, щоправда не знають, який саме рік він мав на увазі.
Напевно, він забув уточнити, що найбільш імовірно, повернеться у пластиковому пакеті. Бо якщо його не знищать українські захисники, то високі шанси, що це зробить хтось із вояків "найсинішої" армії світу – після чергової пляшки горілки,
– кажуть в СБУ.
Ви маєте почути розмову окупанта від СБУ
Що ще кажуть вороги в перехоплених розмовах
- СБУ часто публікує розмови російський загарбників різного змісту з їхніми родичами, друзями чи знайомими. Наприклад, розповідають про мародерства солдатів із Чечні, що воюють на боці росіян. Один з російських окупантів, який перебуває на Херсонщині, скаржиться знайомому телефоном, що чеченці вкрали у нього пістолет.
- Крім того, росіяни цинічно хизуються своїми звірствами, які чинять на нашій землі. У телефонній розмові російський командир розповідав жінці, як загарбники вбили матір на очах дітей. Та сприйняла злочин спокійно і почала його навіть виправдовувати, що не вкладається в голові.
- Розповідають і про те, що українці чинять російським окупантам сильний та масштабний опір. Визнають, що це їх деморалізує. Вони в паніці, критикують своє командування. Також стверджують, що воно їх кинуло і пиячить. В той час українці б'ють по загарбниках всіма можливими засобами.
Ви маєте знати, що відбувається на Херсонщині: дивіться відео