У селі Кутузівка місцева депутатка та секретарка сільради вирішила піти на співпрацю з російськими загарбниками. Харківська прокуратура повідомила їм про підозру у пособництві державі-агресорці.
Тим часом Росіяни займаються рекетом на Херсонщині, – СБУ
Жінка віддала окупантам житло, яке належить місцевим мешканцям
Жінка використовувала свою посаду: зокрема, надала доступ військовим Росії до приміщення державного підприємства. Також депутатка забезпечила росіян житлом, яке є у власності місцевих мешканців.
Ба більше, представниця влади розповідала населенню про вказівки окупантів. Наприклад – про те, що місцевим жителям треба носити білі пов'язки.
Депутатку затримали і повідомили про підозру
7 травня депутатку затримали та повідомили про підозру. Згодом суд обере їй запобіжний захід.
Жінка використовувала свою посаду для співпраці з окупантом / Фото Харківської обласної прокуратури
Раніше на співпраці з ворогом викрили майора поліції
Зазначимо, що раніше СБУ виявила факти співпраці майора поліції з ворогами у Харкові. Поліцейський передавав російським військовим інформацію про військові об'єкти у місті. Це завдання він отримав через свого родича від працівників ФСБ.
Через месенджер майор надсилав фото будівель окупантам. Цинізм у тому, що для цього він пересувався містом на спецавтомобілі з талоном.
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Співпраця з ворогом: коротко про останні новини
- На співпрацю з ворогом пішов і міський голова Бурині, що на Сумщині. Тепер він, його заступник та депутат постануть перед судом. Представники місцевої влади ділились з російськими військовими інформацією про переміщення ЗСУ, а також прибрав з міста блокпост.
- Наприкінці квітня СБУ викрила цілу агентурну мережу на Луганщині. Агентом ворога виявився місцевий житель Лисичанська. Він збирав інформацію по Кремінній, Лисичанську та Попасній.
- Також рецидивіста, який виконував завдання ворога, впіймали у Львівській області. Чоловік працював на російські спецслужби. Зараз йому оголосили про підозру у державній зраді.
- Тим часом Державне бюро розслідувань здійснює перевірку 11 тисяч російських громадян, які приїхали в Україну перед війною та вчасно її не покинули.
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