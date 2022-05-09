У селі Кутузівка місцева депутатка та секретарка сільради вирішила піти на співпрацю з російськими загарбниками. Харківська прокуратура повідомила їм про підозру у пособництві державі-агресорці.

Тим часом Росіяни займаються рекетом на Херсонщині, – СБУ

Жінка віддала окупантам житло, яке належить місцевим мешканцям

Жінка використовувала свою посаду: зокрема, надала доступ військовим Росії до приміщення державного підприємства. Також депутатка забезпечила росіян житлом, яке є у власності місцевих мешканців.

Ба більше, представниця влади розповідала населенню про вказівки окупантів. Наприклад – про те, що місцевим жителям треба носити білі пов'язки.

Депутатку затримали і повідомили про підозру

7 травня депутатку затримали та повідомили про підозру. Згодом суд обере їй запобіжний захід.

Жінка використовувала свою посаду для співпраці з окупантом / Фото Харківської обласної прокуратури

Раніше на співпраці з ворогом викрили майора поліції

Зазначимо, що раніше СБУ виявила факти співпраці майора поліції з ворогами у Харкові. Поліцейський передавав російським військовим інформацію про військові об'єкти у місті. Це завдання він отримав через свого родича від працівників ФСБ.

Через месенджер майор надсилав фото будівель окупантам. Цинізм у тому, що для цього він пересувався містом на спецавтомобілі з талоном.

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Співпраця з ворогом: коротко про останні новини

На співпрацю з ворогом пішов і міський голова Бурині, що на Сумщині. Тепер він, його заступник та депутат постануть перед судом. Представники місцевої влади ділились з російськими військовими інформацією про переміщення ЗСУ, а також прибрав з міста блокпост.

Наприкінці квітня СБУ викрила цілу агентурну мережу на Луганщині. Агентом ворога виявився місцевий житель Лисичанська. Він збирав інформацію по Кремінній, Лисичанську та Попасній.

Також рецидивіста, який виконував завдання ворога, впіймали у Львівській області. Чоловік працював на російські спецслужби. Зараз йому оголосили про підозру у державній зраді.

Тим часом Державне бюро розслідувань здійснює перевірку 11 тисяч російських громадян, які приїхали в Україну перед війною та вчасно її не покинули.

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