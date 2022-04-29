Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. За його словами, працівники ДБР разом з СБУ та Нацполіцією проводять великий масштаб роботи щодо визначення місця знаходження таких громадян та проведення відповідних фільтраційних заходів. Адже ці люди могли сприяти або ж і досі сприяють спецслужбам Росії.

Читайте також ДБР перекрило канал олігарха Дерипаски, яким постачали в Росію кварцити для "Точки У"

Нові справи у Бюро розслідувань пов'язані з держзрадою

Також Сухачов розповів, що ДБР розслідує чимало нових справ, зокрема тих, що пов’язані з військовою агресією Росії та держзрадою.

Вони стосуються насамперед державної зради з боку суб'єктів ДБР: суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів, інших посадових осіб. Такі провадження є, і їх досить багато,

– додав директор ДБР.

За його словами, сьогодні у Бюро на базі Головного слідчого управління створений новий підрозділ, який займається розслідуванням військових злочинів Росії.

Дізнайтесь, що Кива закликав вдарити ядеркою по Львову: відео