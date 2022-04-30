Він передавав окупантам відомості про розташування підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

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Також чоловік в прямому сенсі працював корегувальником, оскільки передав росіянам дані про наслідки їхніх обстрілів.

Була ціла агентурна мережа

Зрадник діяв у складі агентурної мережі, яка збирала для ворога відповідну інформацію у Лисичанську, Кремінній та Рубіжному.

"Агенти" передавали зібрані дані куратору через спеціально створені телеграм-канали.

СБУ знайшли навіть очільницю мережі

Наразі усіх учасників, зокрема очільницю цієї агентурної мережі, встановили та затримали.

На кожного колаборанта чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років,

– додав Сергій Гайдай.

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