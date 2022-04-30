Він передавав окупантам відомості про розташування підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.
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Також чоловік в прямому сенсі працював корегувальником, оскільки передав росіянам дані про наслідки їхніх обстрілів.
Була ціла агентурна мережа
Зрадник діяв у складі агентурної мережі, яка збирала для ворога відповідну інформацію у Лисичанську, Кремінній та Рубіжному.
"Агенти" передавали зібрані дані куратору через спеціально створені телеграм-канали.
СБУ знайшли навіть очільницю мережі
Наразі усіх учасників, зокрема очільницю цієї агентурної мережі, встановили та затримали.
На кожного колаборанта чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років,
– додав Сергій Гайдай.
СБУ викриває зрадників та агентів по всій Україні: останні події
- Днями на Львівщині викрили колаборанта, який діяв за вказівками спецслужб Росії та виконував завдання ворога. До слова, раніше чоловік відбував ув'язнення на тимчасово окупованих територіях.
- У Вознесенську на Миколаївщині працівники СБУ затримали російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС. Тоді ж на Дніпропетровщині спіймали колишню помічницю терориста Захарченка.
- У Черкаській області СБУ перехопила вантажівку, яка везла комплектуючі до військового обладнання з Донецької області до Росії. Вантаж призначався для виготовлення російської військової техніки. Зокрема були деталі для потреб літакобудівної, суднобудівельної та інших галузей.
- На Житомирщині СБУ викрила чоловіка, який збирав інформацію про бойові літаки ЗСУ та інфраструктуру. Він працював на одному з оборонних підприємств.
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