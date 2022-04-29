Помічниця ватажків бойовиків відповідала за їхню медійну розкрутку і готувала фейкові сюжети для російських ЗМІ. Затримали її на Дніпропетровщині.

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Троє росіян, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, ховалися в покинутих будівлях поблизу Вознесенська.

Інші затримання

Підозру у держзраді оголосили двом колаборантам, яких російські війська призначили так званими "головами" Херсонської обласної і міської адміністрацій.

У Луганській області на державній зраді викрили голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську.

На Київщині встановили ще низку окупантів з 15 бригади центрального військового округу Росії. Вони чинили звірства у Богданівці.

СБУ виявила прихований склад танкових запчастин

Склад знайшли у Харкові. Його зібрав 61-річний місцевий житель. У СБУ наголосили, що 19 танкових двигунів та інші комплектувальні до бронетехніки призначалися для російських окупантів, вони коштували близько 1,5 мільйона доларів.

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