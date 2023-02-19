В обновленный список входят 8 регионов. Среди них – Черниговская и Сумская области.
Важно Может быть несколько волн, – Зеленский заявил, что Украине нужно готовиться к наступлению России
Где скоро могут произойти активные бои
Так, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в:
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Николаевской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговской,
- Запорожской областях.
Отметим, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень в качестве территорий возможных боевых действий, активных боевых действий или временно захваченных врагом.
Новая массированная атака Украины 23 – 24 февраля
Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что стоит ожидать новый массированный ракетный удар в ближайшее время. Его оккупанты могут нанести 23 – 24 февраля. Собственно, в первую годовщину полномасштабного вторжения войска кровавого диктатора из Кремля.
В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что новая атака никак не повлияет на ход войны. По его словам, Украина обязательно победит.