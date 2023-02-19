До оновленого списку входять 8 регіонів. Серед них – Чернігівська та Сумська області.

Важливо Може бути кілька хвиль, – Зеленський заявив, що Україні потрібно готуватися до наступу Росії

Де невдовзі можуть відбутися активні бої

Так, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти у:

  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Миколаївській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Чернігівській,
  • Запорізькій областях.

Зауважимо, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій або тимчасово захоплені ворогом.

Нова масована атака України 23 – 24 лютого

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що варто очікувати на новий масований ракетний удар найближчим часом. Його окупанти можуть завдати 23 – 24 лютого. Власне, у перші роковини повномасштабного вторгнення війська кривавого диктатора з Кремля.

Водночас секретар РНБО підкреслив, що нова атака аж ніяк не вплине на перебіг війни. За його словами, Україна обов'язково переможе.