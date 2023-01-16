Оккупанты продолжают наступать на Бахмут, а у Соледара продолжаются бои: главное из Генштаба

Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать всю Донецкую область. Украинские военные героически боронят наши территории.

Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по фронту по состоянию на 16 января.

Важно Россия потеряла более 200 военных, – в ВСУ рассказали о последних сутках боев за Бахмут

Враг несет огромные потери

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 2 ракетных удара и произвели более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и терпят значительные потери в живой силе.

За прошедшие сутки наши военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Красное Первое, Огурцово, Тернова, Хатнее и Тополи в Харьковской области.

Какая ситуация по другим направлениям

На Купянском да Лиманском направлениям враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них – Дворечная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, это – Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направления из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное, Плавни, Щербаки и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львовое, Садовое и Херсон.

ВСУ поразили место базирования оккупантов

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 состав боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.