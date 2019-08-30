Аласания предположил, что обыски ГБР и СБУ связаны с иском Богдана
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в помещении Общественного, дома Зураба Аласании и еще нескольких сотрудников СМИ. Аласания считает, что это все может быть связано с иском председателя ОПГ Андрея Богдана относительно журналистов-расследователей программы "Схемы" и Общественного.
Зураб Аласания написал на Facebook, что правоохранители пришли с постановлением на изъятие документов и электронных носителей.
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Он добавил, что правоохранители вели себя очень вежливо и спокойно.
Двери не ломали, дом не переворачивали. Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию Общественного,
– отметил Аласания.
Документы изымают также в помещении Общественного.
Правоохранители провели обыски в доме Зураба Аласании / Фото: Facebook Зураба Аласания
Зураб Аласания предположил, что обыски могут быть связаны с иском председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана против НОТУ и программы "Схемы". Через суд Андрей Богдан стремится защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.
Аласания подчеркнул, что скрывать нечего, а также, что Общественное готово к дальнейшим допросам.
Другое дело, если станет ясно, что таким образом осуществляется давление с целью приструнить Общественное, то молчать мы также не будем,
– добавил он.
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Из-за какого расследования Андрей Богдан подал иск?В марте 2019 года в расследовании программы "Схемы" говорилось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встретился в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком.
К такому выводу журналисты пришли, изучив журнал посещений КСУ. Богдан подпадает под люстрацию, запрещающую ему работать на госслужбе, а КСУ в то время рассматривал люстрационный закон "Об очистке власти", который мог признать неконституционным.