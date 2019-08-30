Аласанія припустив, що обшуки ДБР та СБУ пов'язані з позовом Богдана

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у приміщенні Суспільного, будинку Зураба Аласанії та ще декількох співробітників ЗМІ. Аласанія вважає, що це все може бути пов'язано з позовом голови ОПУ Андрія Богдана щодо журналістів-розслідувачів програми "Схеми" та Суспільного.

Зураб Аласанія написав на Facebook, що правоохоронці прийшли з постановою на вилучення документів та електронних носіїв.

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Він додав, що правоохоронці вели себе дуже ввічливо і спокійно.

Двері не ламали, хату не перевертали. Забрали якісь старі копії якихось старих робочих документів, а також матеріали конференції Ради Европи по стратегічному розвитку Суспільного,

– зазначив Аласанія.

Документи вилучають документи також у приміщенні Суспільного.



Правоохоронці провели обшуки у будинку Зураба Аласанії/ Фото: Facebook Зураба Аласанії

Зураб Аласанія припустив, що обшуки можуть бути пов'язані з позовом голови Офісу президента України Андрія Богдана проти НСТУ і програми "Схеми". Через суд Андрій Богдан прагне захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.

Аласанія підкреслив, що приховувати нічого, а також, що Суспільне готове до подальших допитів.

Інша справа, якщо стане ясно, що таким чином здійснюється тиск з метою приструнити Суспільне, то мовчати ми також не будемо,

– додав він.

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Через яке розслідування Андрій Богдан подав позов?У березні 2019 року в розслідуванні програми "Схеми" йшлося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрівся у Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком.



Такого висновку журналісти дійшли, вивчивши журнал відвідувань КСУ. Богдан підпадає під люстрацію, що забороняє йому працювати на держслужбі, а КСУ в той час розглядав люстраційний закон "Про очищення влади", який міг визнати неконституційним.