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      Аласанія припустив, що обшуки ДБР та СБУ пов'язані з позовом Богдана

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      Аласанія припустив, що обшуки ДБР та СБУ пов'язані з позовом Богдана
      Аласанія припустив, що обшуки ДБР та СБУ пов'язані з позовом Богдана / 24 канал

      Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у приміщенні Суспільного, будинку Зураба Аласанії та ще декількох співробітників ЗМІ. Аласанія вважає, що це все може бути пов'язано з позовом голови ОПУ Андрія Богдана щодо журналістів-розслідувачів програми "Схеми" та Суспільного.

      Зураб Аласанія написав на Facebook, що правоохоронці прийшли з постановою на вилучення документів та електронних носіїв.

      Детальніше: ДБР та СБУ прийшли з обшуками в офіс Суспільного

      Він додав, що правоохоронці вели себе дуже ввічливо і спокійно.

      Двері не ламали, хату не перевертали. Забрали якісь старі копії якихось старих робочих документів, а також матеріали конференції Ради Европи по стратегічному розвитку Суспільного,
      – зазначив Аласанія.

      Документи вилучають документи також у приміщенні Суспільного. 

      зураб аласанія дбр сбу обшук
      Правоохоронці провели обшуки у будинку Зураба Аласанії/ Фото: Facebook Зураба Аласанії

      Зураб Аласанія припустив, що обшуки можуть бути пов'язані з позовом голови Офісу президента України Андрія Богдана проти НСТУ і програми "Схеми". Через суд Андрій Богдан прагне захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.

      Аласанія підкреслив, що приховувати нічого, а також, що Суспільне готове до подальших допитів.

      Інша справа, якщо стане ясно, що таким чином здійснюється тиск з метою приструнити Суспільне, то мовчати ми також не будемо,
      – додав він.

      Що каже глава ОПУ: Богдан пояснив свій позов до "Схем": мовиться про перетин російського кордону

      Через яке розслідування Андрій Богдан подав позов?У березні 2019 року в розслідуванні програми "Схеми" йшлося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрівся у Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком.

      Такого висновку журналісти дійшли, вивчивши журнал відвідувань КСУ. Богдан підпадає під люстрацію, що забороняє йому працювати на держслужбі, а КСУ в той час розглядав люстраційний закон "Про очищення влади", який міг визнати неконституційним.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Розслідування Скандал Андрій Богдан Кримінальні новини СБУ Державне бюро розслідувань Суспільне Телебачення Зураб Аласанія
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