Андрій Богдан подав позов до суду проти журналістів

Голова Офісу Президента країни Андрій Богдан подав до суду на журналістів-розслідувачів програми "Схеми" та "Національної суспільної телерадіокомпанії України".

Через суд Андрій Богдан прагне захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Про це повідомили на сайті "Судової влади України".

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Цивільний позов 20 серпня надійшов до Шевченківського районного суду Києва. Справу розглядатиме суддя Ірина Фролова.



Позов Андрія Богдана

Відповідачами є троє журналістів Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька, а також ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Через яке розслідування Андрій Богдан подав позов?У березні 2019 року в розслідуванні програми "Схеми" йшлося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрівся у Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком.



Такого висновку журналісти дійшли, вивчивши журнал відвідувань КСУ. Богдан підпадає під люстрацію, що забороняє йому працювати на держслужбі, а КСУ в той час розглядав люстраційний закон "Про очищення влади", який міг визнати неконституційним.