14:21
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Андрій Богдан подав позов до суду проти журналістів

      1456 Читать новость на русском
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / ukranews.com

      Голова Офісу Президента країни Андрій Богдан подав до суду на журналістів-розслідувачів програми "Схеми" та "Національної суспільної телерадіокомпанії України".

      Через суд Андрій Богдан прагне захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Про це повідомили на сайті "Судової влади України".

      Читайте також: Офіс Президента оголосив війну журналістам, або Сценарій повторюється

      Цивільний позов 20 серпня надійшов до Шевченківського районного суду Києва. Справу розглядатиме суддя Ірина Фролова.


      Позов Андрія Богдана

      Відповідачами є троє журналістів Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька, а також ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

      Через яке розслідування Андрій Богдан подав позов?У березні 2019 року в розслідуванні програми "Схеми" йшлося, що Богдан 13 березня, ймовірно, таємно зустрівся у Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком.

      Такого висновку журналісти дійшли, вивчивши журнал відвідувань КСУ. Богдан підпадає під люстрацію, що забороняє йому працювати на держслужбі, а КСУ в той час розглядав люстраційний закон "Про очищення влади", який міг визнати неконституційним.

      blog_ava
      Топ-6 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
      сьогодні
      5103
      Теги: Новини України Новини політики Судді Андрій Богдан Журналісти ЗМІ Медіа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      сьогодні , 13:40 Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      Ірина Лаб'як 447
      Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування з фото
      сьогодні , 12:31 Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування з фото
      Катерина Козачинська 784
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      21 серпня , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      2102
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сьогодні , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2113
      Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики
      сьогодні , 11:18 Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики
      Світлана Попова 1048
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук