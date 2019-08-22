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      Андрей Богдан подал иск в суд против журналистов

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / ukranews.com

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов-расследователей программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

      Через суд Андрей Богдан стремится защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщили на сайте "Судебной власти Украины".

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      Гражданский иск 20 августа поступил в Шевченковский районный суд Киева. Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.


      Иск Андрея Богдана

      Ответчиками являются трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

      Из-за какого расследования Андрей Богдан подал иск?В марте 2019 года в расследовании программы "Схемы" говорилось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встретился в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком.

      К такому выводу журналисты пришли, изучив журнал посещений КСУ. Богдан подпадает под люстрацию, что запрещает ему работать на госслужбе, а КСУ в то время рассматривал люстрационный закон "Об очищении власти", который мог признать неконституционным.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Медиа СМИ Журналисты Андрей Богдан
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