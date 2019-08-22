Андрей Богдан подал иск в суд против журналистов

Глава Офиса Президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов-расследователей программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

Через суд Андрей Богдан стремится защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщили на сайте "Судебной власти Украины".

Читайте также: Офис Президента объявил войну журналистам, или Сценарий повторяется

Гражданский иск 20 августа поступил в Шевченковский районный суд Киева. Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.



Иск Андрея Богдана

Ответчиками являются трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Из-за какого расследования Андрей Богдан подал иск?В марте 2019 года в расследовании программы "Схемы" говорилось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встретился в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком.



К такому выводу журналисты пришли, изучив журнал посещений КСУ. Богдан подпадает под люстрацию, что запрещает ему работать на госслужбе, а КСУ в то время рассматривал люстрационный закон "Об очищении власти", который мог признать неконституционным.