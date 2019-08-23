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      Богдан пояснив свій позов до "Схем": мовиться про перетин російського кордону

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      Богдан вимагає у "Схем" спростування
      Богдан вимагає у "Схем" спростування / pravda.com

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан хоче (і вимагає цього у суді), щоб журналісти програми "Схеми" і "Суспільного" спростували певну недостовірну інформацію. А саме – про те, що він з 2014 року шість разів перетинав кордон із Росією.

      "Перед зверненням до суду я двічі намагався врегулювати спір мирним шляхом за допомогою письмових вимог у позасудовому порядку, вказавши журналістам на хибність їхніх тверджень", – заявив Богдан. Про це пише "Інтерфакс".

      Детальніше про розслідування "Схем": Юрист Коломойського, соратник Зеленського обізвав журналістів і пригрозив їм судом

      Журналісти говорили про те, що в 2018 та на початку 2019 Андрій Богдан перетинав повітряний кордон з Білоруссю 11 разів. А з 2014 року 6 разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" (Москва) зафіксували 3 його прильоти та 3 вильоти.

      Богдан повідомив, що має офіційну відповідь Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 12 квітня 2019 року. У документі вказано: "У період з квітня 2014 по квітень 2019 Андрій Богдан перетнув кордон України в напрямку Російської Федерації та Республіки Білорусь лише двічі – у травні 2014 року". Причому один раз на виїзд (15 квітня 2014 року) і один раз на в'їзд (16 травня 2014 року).

      Детальна біографія Андрія Богдана, керівника Офісу Президента – у матеріалі 24 каналу.

      Попри це, каже Богдан, письмові вимоги про спростування інформації журналісти "Схем" проігнорували. НСТУ ж, до якої теж має претензії Андрій Богдан, у відповіді повідомила, що не несе відповідальності за зміст передачі "Схеми". Богдан вважає, що так суспільники фактично переклали відповідальність на U.S. Agenсy for Global Media, у складі якого є "Радіо Свобода" (виробник програми).

      "ПАТ "НСТУ", навіть якщо і не є виробником програми, залишається її розповсюджувачем. А отже, за відсутності належних доказів достовірності інформації, відповідно до вимог чинного законодавства України, зобов'язується її спростувати", – зазначив керівник Офісу Президента.

      Андрій Богдан 20 серпня подав до Шевченківського районного суду Києва цивільний позов: вимагає спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Відповідачами є троє журналістів "Схем" (Валерія Єгошина, Максим Савчук та Наталія Седлецька) та НСТУ. Суд розпочав провадження за позовом, підготовче засідання призначили на 19 вересня.

      Ще одне цікаве розслідування – від "Наші гроші": Афери Андрія Богдана, або Де насправді заробив гроші голова Офісу Президента

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      Теги: Новини України Судді Україна – Росія Андрій Богдан ЗМІ
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