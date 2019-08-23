Богдан объяснил свой иск к "Схемам": речь идет о пересечении российской границы

Глава Офиса Президента Андрей Богдан хочет (и требует этого в суде), чтобы журналисты программы "Схемы" и "Общественного" опровергли определенную недостоверную информацию. А именно – о том, что он с 2014 года шесть раз пересекал границу с Россией.

"Перед обращением в суд я дважды пытался урегулировать спор мирным путем с помощью письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ложность их утверждений", – заявил Богдан. Об этом пишет "Интерфакс".

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Журналисты говорили о том, что в 2018 – начале 2019 Андрей Богдан пересекал воздушную границу с Беларусью 11 раз. А с 2014 года 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" (Москва) зафиксировали 3 его прилета и 3 вылета.

Богдан сообщил, что имеет официальный ответ Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины за 12 апреля 2019 года. В документе указано: "В период с апреля 2014 по апрель 2019 Андрей Богдан пересек границу Украины в направлении Российской Федерации и Республики Беларусь только дважды – в мае 2014 года". Причем один раз на выезд (15 апреля 2014 года) и один раз на въезд (16 мая 2014 года).

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Несмотря на это, говорит Богдан, письменные требования об опровержении информации журналисты "Схем" проигнорировали. НОТУ же, к которой тоже имеет претензии Андрей Богдан, в ответе сообщила, что не несет ответственность за содержание передачи "Схемы". Богдан считает, что так общественники фактически переложили ответственность на U.S. Agenсy for Global Media, в составе которого есть "Радио Свобода" (производитель программы).

"ПАО "НОТУ", даже если и не является производителем программы, остается ее распространителем. А следовательно, при отсутствии надлежащих доказательств достоверности информации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, обязуется ее опровергнуть", – отметил руководитель Офиса Президента.

Андрей Богдан 20 августа подал в Шевченковский районный суд Киева гражданский иск: требует опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчиками являются трое журналистов "Схем" (Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая) и НОТУ. Суд начал производство по иску, подготовительное заседание назначили на 19 сентября.

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