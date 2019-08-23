20:09
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Богдан объяснил свой иск к "Схемам": речь идет о пересечении российской границы

      204 Читати новину українською
      Богдан требует у "Схем" опровержения
      Богдан требует у "Схем" опровержения / pravda.com

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан хочет (и требует этого в суде), чтобы журналисты программы "Схемы" и "Общественного" опровергли определенную недостоверную информацию. А именно – о том, что он с 2014 года шесть раз пересекал границу с Россией.

      "Перед обращением в суд я дважды пытался урегулировать спор мирным путем с помощью письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ложность их утверждений", – заявил Богдан. Об этом пишет "Интерфакс".

      Подробнее о расследовании "Схем": Юрист Коломойского, соратник Зеленского обозвал журналистов и пригрозил им судом

      Журналисты говорили о том, что в 2018 – начале 2019 Андрей Богдан пересекал воздушную границу с Беларусью 11 раз. А с 2014 года 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" (Москва) зафиксировали 3 его прилета и 3 вылета.

      Богдан сообщил, что имеет официальный ответ Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины за 12 апреля 2019 года. В документе указано: "В период с апреля 2014 по апрель 2019 Андрей Богдан пересек границу Украины в направлении Российской Федерации и Республики Беларусь только дважды – в мае 2014 года". Причем один раз на выезд (15 апреля 2014 года) и один раз на въезд (16 мая 2014 года).

      Подробная биография Андрея Богдана, руководителя Офиса Президента – в материале 24 канала.

      Несмотря на это, говорит Богдан, письменные требования об опровержении информации журналисты "Схем" проигнорировали. НОТУ же, к которой тоже имеет претензии Андрей Богдан, в ответе сообщила, что не несет ответственность за содержание передачи "Схемы". Богдан считает, что так общественники фактически переложили ответственность на U.S. Agenсy for Global Media, в составе которого есть "Радио Свобода" (производитель программы).

      "ПАО "НОТУ", даже если и не является производителем программы, остается ее распространителем. А следовательно, при отсутствии надлежащих доказательств достоверности информации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, обязуется ее опровергнуть", – отметил руководитель Офиса Президента.

      Андрей Богдан 20 августа подал в Шевченковский районный суд Киева гражданский иск: требует опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчиками являются трое журналистов "Схем" (Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая) и НОТУ. Суд начал производство по иску, подготовительное заседание назначили на 19 сентября.

      Еще одно интересное расследование – от программы "Наши деньги": Аферы Андрея Богдана, или Где на самом деле заработал деньги глава Офиса Президента

      blog_ava
      С Днем Независимости, Украина: поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      2095
      Теги: Новости Украины СМИ Судьи Украина – Россия Андрей Богдан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 19:00 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2732
      Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      сегодня , 18:31 Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      Ірина Лаб'як 166
      ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      сегодня , 18:02 ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      Ірина Поліщук 96
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сегодня , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      сегодня , 15:04 Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      1532
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук