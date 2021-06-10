Решение депутаты одобрили на внеочередном заседании 9 июня. Перед тем временная следственная комиссия обнародовала вывод, что Мета нарушил 16 статей Конституции перед выборами.
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ВСК рекомендовала отстранить президента от должности
Мету обвинили в том, что он не выполнил свой долг гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.
Поэтому в отчете комиссии рекомендовали отстранить президента от должности за год до окончания срока.
Именно для этого парламент Албании собрался на внеочередное заседание.
Что этому предшествовало
- Мета обвинил премьер-министра Эди Раму, якобы он руководит "клептократическим режимом".
- Президент заявил, что премьер сосредотачивает у себя законодательные, административные и судебные полномочия.