Глава Европарламента отметил, что расширение может стать "позитивным проектом для мира и благосостояния". Об этом он сообщил в интервью Funke Mediengruppe.
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Включение государств, расположенных на Западных Балканах, в состав союза может стать крайне выгодным как для самого региона, так и для Европы в целом, поскольку будет способствовать стабильности, процветанию и миру на континенте,
– сказал политик.
Давид Сассоли подчеркнул, что то, как скоро западно-балканские страны станут частью ЕС, зависит от успешности внедрения реформ, необходимых для европейской интеграции.
Противники расширения ЕС
- В 2019 году Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение ЕС о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах.
- В конце 2020 Чехия и Словакия блокировали подписание важного документа на европейском уровне, что способствует интеграции западнобалканских стран. Резко против переговоров с Северной Македонией в свою очередь выступает Болгария.
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