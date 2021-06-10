Рішення депутати схвалили на позачерговому засіданні 9 червня. Перед тим тимчасова слідча комісія оприлюднила висновок, що Мета порушив 16 статей Конституції перед виборами.

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Мету звинуватили в тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність та підтримав опозицію на недавніх виборах.

Відтак у звіті комісії рекомендували усунути президента з посади за рік до закінчення терміну.

Саме для цього парламент Албанії зібрався на позачергове засідання.

Що цьому передувало