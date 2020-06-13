Албания первой в Европе возобновила путешествия: первых туристов встретили торжественно – фото
В албанскую столицу Тирану прибыл первый за время карантина чартерный рейс. Туристов из Беларуси встречали с цветами, а поздравить их пришел даже министр туризма Албании Бленди Клоси.
О прибытии первого рейса с туристами сообщило местное издание ATA.
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Всего из Минска в Албанию прилетели 189 туристов. Сразу же по прибытии министр Бленди Клоси подарил им букет из 189 цветов.
Я с большим удовольствием дарю этот букет, поскольку они являются первыми пассажирами, которые сегодня приехали в Албанию. Это наша первая туристическая миссия,
– поделился впечатлениями министр.
Кроме того, он призвал туристов соблюдать правила и быть на связи с албанским министерством здравоохранения. Со своей стороны он пообещал, что туристы в любое время получат всю необходимую заботу и внимание.
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Смогут ли украинцы также улететь в Албанию?
Это можно будет сделать уже с понедельника, 15 июня. Албания – одна из четырех стран, которая открыла свои границы для украинцев.
Кроме того, граждане нашего государства смогут попасть в Албанию без каких-либо ограничений на границе и без обязательных тестирований.