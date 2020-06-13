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СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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Деньги от МВФ уже в Украине: дальше труднее
12 июня , 23:00 Деньги от МВФ уже в Украине: дальше труднее
Сергій Фурса
Новости о коронавирусе 12 июня: COVID-19 у Зеленской, жара не влияет на вирус
12 июня , 22:02 Новости о коронавирусе 12 июня: COVID-19 у Зеленской, жара не влияет на вирус
Альона Захарова
Главные новости 12 июня: у Елены Зеленской – коронавирус, страсти в суде над Стерненко
12 июня , 21:31 Главные новости 12 июня: у Елены Зеленской – коронавирус, страсти в суде над Стерненко
Андрій Шляхтін