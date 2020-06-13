В албанську столицю Тирану прибув перший за час карантину чартерний рейс. Туристів з Білорусі зустрічали з квітами, а привітати їх прийшов навіть міністр туризму Албанії Бленді Клосі.

При прибуття першого рейсу з туристами повідомило місцеве видання ATA.

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Усього з Мінська в Албанію прилетіли 189 туристів. Одразу ж після прибуття міністр Бленді Клосі подарував їм букет зі 189 квітів.

Я мав велике задоволення подарувати цей букет, оскільки вони є першими пасажирами, які сьогодні приїхали до Албанії. Це наша перша туристична місія,

– поділився враженнями міністр.

Крім того, він закликав туристів дотримуватися правил і бути на зв'язку з албанським міністерством охорони здоров'я. Зі свого боку він пообіцяв, що туристи у будь-який час отримають всю необхідну турботу й увагу.

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