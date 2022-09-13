В Латинской Америке кремль поддерживает ультралевые правительства, в Африке диктаторские, а в Европе поддерживает националистические партии. И не только. По мнению журналиста, целью россии является только одна вещь – вызвать дестабилизацию. Поэтому москва поддерживает Николаса Мадуро в Венесуэле, кубинский режим, но также имеет контакты с Марин Ле Пен во Франции или с новым лидером французского национализма Эриком Земмуром. Он уверен, что есть доказательства того, что желтые жилеты во Франции все-таки контактировали с россией.

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Как кремль распространяет пропаганду в Италии и способны ли "Братья Италии" ей противостоять

Популизм приобретает "популярность" в Европе. Во многих странах ЕС к власти приходят популистские партии... Италия, к сожалению, не исключение. Что вы думаете об участии партии "Братья Италии" на выборах?

В Италии друзьями путина являются Маттео Сальвини, а также "Движение пяти звезд" (теоретически родившееся как антисистемная партия), похожая на партии, выступающие за Brexit. И давайте не забывать о Сильвио Берлускони, который всегда оправдывал путина, хотя он любит продавать себя как умеренного политика. Однако путин в Италии также контактирует с крайними левыми в антинатовских и антибрюссельских кругах.

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В Германии россия имела контакты с антимигрантской партией AFD, но она также использовала бывшего канцлера Шредера, чтобы заставить социал-демократов проголосовать за немалое количество решений в пользу тесного сотрудничества с путинской россией.

Я хотел бы привести пример российской тактики. Итальянский язык распространен в основном в Италии и в швейцарском регионе Тичино. Здесь годами "работал" один из ближайших идеологов путина – александр дугин, хорошо говорящий на итальянском языке. Он организовывал встречи с правыми и левыми экстремистами, объединенными ненавистью к НАТО и ЕС. С одной стороны Дугин говорит, что "Европа должна быть белой, христианской, а решения должны приниматься в москве". С другой стороны – заявляет, что "с американским империализмом нужно бороться". Тактика москвы направлена абсолютно на все возможные направления.

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Вернемся в Италию, которую я считаю уникальной в Европе. Страна приходит в упадок, через 15 лет большинству людей здесь будет за 60 лет, через 100 лет ожидается, что население сократится вдвое.

Россия ведет глубокую пропаганду в Италии не менее 15 лет. В основном через социальные сети, а также через сотрудничество с разными партиями. Страна политически нестабильна, но российская пропаганда сумела убедить итальянцев, что "они бедные, что их экономика (намного лучше российской, кстати) маленькая". Что Евросоюз виноват в кризисе. Пропаганда была убедительной и постоянной.

В Италии, например, многие антивакцинаторские веб-сайты превратились в ресурсы, выступающие за вторжение (россии в Украину – 24 канал). Итальянским СМИ не доверяют не только на международном уровне, но и внутри страны. И россия этим пользовалась. Над немногими журналистами, которые решаются рассказывать настоящие новости об Украине, часто сначала издеваются и насмехаются. Потом им угрожают. Многие кремлевские пропагандисты, такие как Петр Федоров, бывший руководитель Euronews Russia, ходят на телевидение. Есть и самозванцы-"исследователи", которые месяцами объясняют, как путин уже победил и что итальянцам нужно оставить Украину на произвол судьбы.

Экономический кризис заставил не имеющие доверия у населения итальянские партии полагаться на техническое правительство во главе с Марио Драги – проевропейского атлантиста, выступающего за военную поддержку Украины. Он стал лидером коалиционного правительства, где полно друзей путина.

По другую сторону есть Сальвини, заявляющий, что санкции не нужны. А также Конте – лидер "пятнадцатки", который против предоставления Украине оружия, или Берлускони, который недавно сказал, что путин является жертвой и не хотел развязывать эту войну. Даже "экологическое движение" было пропитано пропагандой. В последние годы в Италии бойкотировали все инициативы, направленные на обретение хотя бы энергетической независимости.

"Братья Италии", с другой стороны, являются комбинированным движением. Многие из них являются бывшими фашистами, но лидер этой политсилы в Италии сегодня единственный, кто имеет хоть какое-то доверие среди населения. У них есть разные люди – от ностальгирующих по фашизму до искренних консервативных демократов. Антиевропейцы, но и атлантисты. Партия очень возросла, и, кажется, ей не хватает подготовленного лидерского класса. В то же время ее лидер – Джорджия Меллони хорошо знает, что если бы она продолжала продвигать антиевропейскую версию партии, то столкнулась бы с сопротивлением со стороны Франции и Германии. Чтобы сохранить единство партии она продолжает играть мышцами с Брюсселем, но также общается с эмиссарами Байдена и открыто говорит, что Украину нужно поддерживать.

Италия, хорошо это или плохо, всегда была политической лабораторией, и эти выборы также могут стать сюрпризом. Кажется, Маттео Сальвини лишился большой поддержки. Forza Italia, партия Берлускони, переживает кризис. Вероятно, возможно и крупное коалиционное правительство.

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Многие "правые" партии (вроде AFD в Германии, Марин Ле Пен во Франции, "Братья Италии") подозревают в связях с россиянами. Значит ли это, что люди в этих странах недостаточно информированы о подобных связях?

В Италии существует разделение поколений. Я считаю, что есть поколение, которое уже не спасти, которое не понимает многополярного мира и боится его. Люди за 40 поддерживают путина, поскольку их восхищает "сильный человек", потому что они любят винить американцев, НАТО или Европу и отказываются понимать, что Италия, возможно, годами жила не за свои деньги, что мир меняется и нам придется адаптироваться.

СМИ в Италии – это катастрофа. Газеты уже никто не читает, а по телевидению пропускают пропутинских пропагандистов. Оправдывают это тем, что "надо дать возможность всем говорить". Это немного похоже, если бы во время нацистского периода мы должны были разрешить говорить евреям, а также нацистам, у которых, в конце концов, были свои причины.

Россия поняла, что информационная война стоит меньше и наносит больше вреда, чем ведение обычной войны. Сотня троллей стоит меньше танка. Если кто-то из ваших редакторов говорит на французском, вы можете увидеть, обратившись к французским новостным сайтам, что пропутинские люди сегодня почти все из стран Африки. Возможно, потому, что в Африке легко найти франкофонов. Они "дешевле" и говорят по-французски.

Вы спрашивали меня об информации в Италии. Я хочу привести вам еще один пример, который привел бы к землетрясению в любой другой стране, но не в Италии. Несколько лет назад в Euronews мы узнали, что российская антивирусная компания Kaspersky заключила эксклюзивный контракт с итальянскими министерствами и полицией. Kaspersky делает хорошие продукты, но мы задали простой вопрос: где серверы, на которых хранятся данные итальянских клиентов? На русской земле или за границей? Мы спросили об этом, потому что если ФСБ или ГРУ просят ознакомиться с конфиденциальными данными, они могут сделать это в соответствии с российским законодательством. Kasperskу, которая, я повторяю, является компанией, производящей очень хорошие продукты, не ответила нам и даже угрожала судом европейским экспертам, которые задали этот вопрос.

Компания из враждебной страны хранит конфиденциальные данные итальянской администрации, и ничего не происходит. Никакие СМИ не разогнали эту новость.

Согласно последним опросам, "Братья Италии" могут вскоре прийти к власти. Какой вы видите перспективу такого нового правительства?

Джорджия Меллони, лидер партии, имеет немало врагов. Кто из них самый плохой? Сальвини и Берлускони продолжают саботировать Меллони и нет уверенности, что она станет премьером следующего правительства. Именно президент республики решает, кто станет главой исполнительной власти. Матарелла, президент Италии, должен назначить Меллони, но если "Братья Италии" не будут иметь стабильного большинства, все может измениться, а Италия может и дальше иметь такое непонятное отношение к Украине.

На самом деле стоит отметить, что Италия, по сравнению с другими европейскими странами, присылает Киеву очень мало оружия, и поддержка многими партиями Зеленского отнюдь не является данностью. Даже недавний визит сенатора Адольфо Урсо, главы парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) в итальянских СМИ мало освещался. Правда, пропутинские СМИ уточняли, что это не был институциональный визит, а неформальный. Это должно было умалить его важность.

Несколько недель назад Copasir заявил, что есть, по крайней мере, четыре пророссийских "эксперта", которые регулярно выступают на итальянских телевизионных ток-шоу и получают деньги от Кремля за распространение пропутинской пропаганды. На институт сразу же напали, поскольку орган якобы угрожал свободе печати и свободе слова. Также атаковали и Урсо якобы из-за того, что он очень близок к Джорджии Меллони.

По нашим данным, некоторые члены "Братьев Италии" нарушили закон, посещая оккупированные территории, они открыто поддерживают вторжение россии в Украину. В то же время, некоторые из их ведущих членов, к примеру – Адольфо Урсо, посетили Киев на прошлой неделе и заявили о поддержке. Что это значит?

У партии много людей и немало течений. Еще в 2017 году представители "Братьев Италии" посетили псевдореспублики на Донбассе. Есть члены партии, поддерживающие вторжение, это несомненно. Это люди, которых терпели в партии, и они многое сделали для партии. Они проделали большую работу на местах и были вознаграждены. Теперь, однако, Меллони должен понять, что нельзя усидеть на двух стульях. Нельзя быть с Киевом и с москвой. Остается увидеть, и я не знаю, хватит ли у партии сил выбрать лагерь, поддерживаемый Киевом.

Спецслужбы стран ЕС владеют информацией о сотрудничестве этих националистических партий с российскими спецслужбами (финансирование, подкуп...) и не предпринимают никаких шагов. Почему?

Во-первых, у Италии очень сложная ситуация с прессой. Журналист, обвиняющий политика в сотрудничестве с врагом, рискует получить иск о возмещении ущерба в гражданском суде, который может его погубить. Поэтому многие журналисты самоцензурируются. Если говорить об Италии, то у нас выборы. Объявляется очень высокий уровень воздержания от рискованных шагов, и партии боятся потерять то небольшое количество голосов, которые они могут получить. Потому ничего не происходит.

Кроме того, в Италии телевидение имеет все меньше экономических средств. Поэтому они организовывают дебаты там, где знают, что приглашают пропутинских пропагандистов. Будет реакция в социальных сетях и это привлечет внимание и инвестиции в рекламу. Вот почему итальянское телевидение, пожалуй, самое плохое в Европе.

Хотите другой пример? В период распространения коронавируса, при правительстве Джузеппе Конте, россияне предложили помочь Италии, прислав врачей. Позже расследование выявило, что в российской делегации было много агентов ГРУ, пытавшихся проникнуть на итальянские базы. К счастью, план провалился, но в Италии снова никто не отреагировал.

Вы видите, я живу во Франции, и я вижу, что Макрон, несмотря на критику, ввел важный защитный механизм. С гуманитарной точки зрения украинцам, приезжающим во Францию, помогают, в то время как в Италии ситуация драматична. Инициативу проявляют преимущественно частные лица и украинская община, которая там уже была.

Москва понимала, что Италия является слабым звеном в Европе, и уже не менее 15 лет ведет широкомасштабную дезинформационную кампанию. Ни в одной европейской стране, возможно, даже в Венгрии, "экспертов", говорящих в Италии, не покажут на ТВ. Это люди без всякого доверия, однако, всегда на телевидении в Италии.