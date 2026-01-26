Укр Рус
26 января, 00:48
В Тайване мужчина поднялся на один из самых высоких небоскребов планеты без страховки

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Алекс Хоннольд поднялся на небоскреб Тайбэй 101 в Тайване без страховки за 91 минуту.
  • Восхождение состоялось на день позже из-за непогоды, а после достижения вершины скалолаз спустился со страховкой.

Скалолаз Алекс Хоннольд поднялся на небоскреб Тайбэй 101 в Тайване без всякой страховки. Восхождение на более 500-метровое здание длилось полтора часа и транслировалось в прямом эфире.

После подъема спортсмен признал, что восхождение было физически изнурительным. Об этом сообщило NBC News.

Что известно о восхождении на небоскреб?

Как говорится в материале, 40-летний Алекс Хоннольд взошел на один из самых высоких небоскребов мира – Тайбэй 101 в столице Тайваня. Он поднялся на 101 этаж без какой-либо страховки.

Свободное восхождение на 500-метровый небоскреб в Тайване: смотрите видео

Восхождение длилось 91 минуту. Во время подъема альпинист останавливался, в частности перед финальными секциями здания и чтобы поговорить с комментаторами.

Отмечается, что восхождение состоялось на день позже запланированного из-за непогоды. На вершине его ожидал сильный ветер.

Первые минуты на крыше здания: смотрите видео

После Хоннольд впервые за весь маршрут надел страховку для спуска.

Как напомнило издание, в 2017 году скалолаз прославился свободным восхождением на скалу Эль-Капитан в Калифорнии, США. Событие легло в основу документального фильма "Фри-соло", отмеченного премией Оскар.

