После подъема спортсмен признал, что восхождение было физически изнурительным. Об этом сообщило NBC News.

Что известно о восхождении на небоскреб?

Как говорится в материале, 40-летний Алекс Хоннольд взошел на один из самых высоких небоскребов мира – Тайбэй 101 в столице Тайваня. Он поднялся на 101 этаж без какой-либо страховки.

Свободное восхождение на 500-метровый небоскреб в Тайване: смотрите видео

Восхождение длилось 91 минуту. Во время подъема альпинист останавливался, в частности перед финальными секциями здания и чтобы поговорить с комментаторами.

Отмечается, что восхождение состоялось на день позже запланированного из-за непогоды. На вершине его ожидал сильный ветер.

Первые минуты на крыше здания: смотрите видео

После Хоннольд впервые за весь маршрут надел страховку для спуска.

Как напомнило издание, в 2017 году скалолаз прославился свободным восхождением на скалу Эль-Капитан в Калифорнии, США. Событие легло в основу документального фильма "Фри-соло", отмеченного премией Оскар.

Недавние похожие рекорды