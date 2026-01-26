После подъема спортсмен признал, что восхождение было физически изнурительным. Об этом сообщило NBC News.
Что известно о восхождении на небоскреб?
Как говорится в материале, 40-летний Алекс Хоннольд взошел на один из самых высоких небоскребов мира – Тайбэй 101 в столице Тайваня. Он поднялся на 101 этаж без какой-либо страховки.
Свободное восхождение на 500-метровый небоскреб в Тайване: смотрите видео
Восхождение длилось 91 минуту. Во время подъема альпинист останавливался, в частности перед финальными секциями здания и чтобы поговорить с комментаторами.
Отмечается, что восхождение состоялось на день позже запланированного из-за непогоды. На вершине его ожидал сильный ветер.
Первые минуты на крыше здания: смотрите видео
После Хоннольд впервые за весь маршрут надел страховку для спуска.
Как напомнило издание, в 2017 году скалолаз прославился свободным восхождением на скалу Эль-Капитан в Калифорнии, США. Событие легло в основу документального фильма "Фри-соло", отмеченного премией Оскар.
Недавние похожие рекорды
В ОАЭ Новый год встретили масштабным фейерверком и грандиозным шоу дронов в Абу-Даби. Во время празднования организаторы стремились зафиксировать пять рекордов Гиннеса, в частности за самую длинную продолжительность салюта.
Украинец Арсен Дубовенко в 3 года и 11 месяцев стал самым молодым участником, который добрался до базового лагеря Эвереста. За неделю он преодолел 65 километров, начав маршрут из города Лукла.