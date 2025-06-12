Также на это влияют военные технологии, которые создала Украина. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

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Что показывает саммит в Одессе

Петр Кульпа отметил, что никто не хочет быть рядом с тем, кто проиграл. Поэтому меняется нарратив, что Сербия неоднозначно на стороне России, а частично – с Украиной. Вероятно, это будет касаться многих других стран.

На самом деле это невероятная победа Украины. Потому что саммит в Одессе показывает Украину как государство военной сферы. Например, вопрос военных технологий и так далее. Все это о силе конкретных стран. Они не могут себе позволить не поддерживать отношения с Украиной,

– подчеркнул он.

По словам секретаря Польской делегации в Парламенте НАТО, в заключении этой войны Украина и Польша будут ключевыми союзниками США в Европе. Поэтому дальше можно ожидать много положительных моментов. То, что происходит сейчас – это показатель этого процесса.

Напомним, Александар Вучич заявил, что Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона. Политик добавил, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию по гуманитарной поддержке, а также политической поддержке территориальной целостности.

В то же время президент Сербии отказался подписать итоговое заявление саммита в Одессе, осуждающее Россию. Все остальные участники взамен подтвердили свою приверженность к предоставлению всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу, а также призвали мир воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России.