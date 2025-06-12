Також на це впливають воєнні технології, які створила Україна. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

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Що показує саміт в Одесі

Пьотр Кульпа зазначив, що ніхто не хоче бути поруч з тим, хто програв. Тому змінюється наратив, що Сербія неоднозначно на боці Росії, а частково – з Україною. Ймовірно, це буде стосуватися багатьох інших країн.

Насправді це неймовірна перемога України. Тому що саміт в Одесі показує Україну як державу воєнної сфери. Наприклад, питання воєнних технологій і так далі. Усе це про силу конкретних країн. Вони не можуть собі дозволити не підтримувати відносини з Україною,

– підкреслив він.

За словами секретаря Польської делегації в Парламенті НАТО, у висновку цієї війни Україна та Польща будуть ключовими союзниками США у Європі. Тому далі можна очікувати багато позитивних моментів. Те, що відбувається зараз – це показник цього процесу.

Нагадаємо, Александар Вучич заявив, що Сербія готова відновити одне-два українських міста чи регіони. Політик додав, що Україна завжди може розраховувати на Сербію щодо гуманітарної підтримки, а також політичної підтримки територіальної цілісності.

Водночас президент Сербії відмовився підписати підсумкову заяву саміту в Одесі, що засуджує Росію. Всі інші учасники натомість підтвердили свою прихильність до надання всебічної та тривалої підтримки Україні та її народу, а також закликали світ утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги військовим зусиллям Росії.