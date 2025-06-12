Повідомляє 24 Канал з посиланням на РТС.

Дивіться також Вучич відмовився підписати підсумкову заяву саміту в Одесі, що засуджує Росію, – Le Monde

Чому Вучич вважає, що не зрадив Росію

Вучич заявив, що своїм візитом в Одесу він не зрадив Росію, як стверджують деякі сербські ЗМІ. Він також підкреслив, що був єдиним з учасників, хто не прийняв декларацію за результатами саміту.

Сербський лідер зазначив, що інші учасники саміту "готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть".

Він також наголосив, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.

Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати так робити,

– заявив сербський президент.

Вучич також наголосив, що Сербія продовжуватиме дотримуватись незалежної зовнішньої політики та відстоювати власну автономність у прийнятті рішень.

Опублікована на сайті Офісу президента України декларація підтверджує, що Вучич справді єдиний учасник саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який не підписав її.

У документі, серед іншого, "найрішучішим чином" засуджується агресія Росії проти України та заклик до посилення санкцій проти Росії.

За що Вучич подякував Зеленському

Вучич назвав відсутність представників частково визнаного Косова на саміті "чудовим жестом" щодо його країни та запевнив, що Сербія "безумовно оцінить" це.

Він також повідомив, що перед двосторонньою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським вони встигли провести "довгу розмову" під час обіду.

У нас була як відкрита, так і закрита частина розмови,

– зазначив Вучич.

За його словами, наразі Сербії та Україні потрібно завершити угоди про вільну торгівлю, які відклали спершу через пандемію COVID-19, а згодом – через війну.

Вучич також відзначив, що саміт дав йому змогу поспілкуватися з лідерами Греції, Хорватії, Чорногорії, Болгарії та Румунії.