Александр Бабич – знаменитый историк из Одессы. Сейчас он занимается волонтерством. Подробнее о лице сгущенки – читайте далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Японец, 9 месяцев живший в метро Харькова, открыл заведение с бесплатными обедами

Что известно о мальчике с этикетки сгущенки

Пользователь твитера Денис Соколов сообщил, что завод в Первомайске, выпускающий сгущенку, построил дедушка Александра Бабича. Там также работал его отец, а маленького мальчика фотографировали для упаковки товара.



Лицо ребенка – это Александр Бабич / фото Дениса Соколова



Александр Бабич стал волонтером / фото Дениса Соколова

Мало кто знает, но Александр Бабич – один из величайших одесских историков. Он имеет книгу и вел лекции об Одессе периода оккупации немцами-румынами и подпольем. Мужчина один из первых работал над рассекреченными документами КГБ.



У Бабича есть своя книга / фото Дениса Соколова

До полномасштабной войны Александр был признан учёным и бизнесменом – основателем туристического агентства в Одессе. После начала вторжения мужчина стал мощным волонтером. Он помогает ВСУ с автомобилями, покупает необходимые медикаменты и оборудование.



Бабич помогает украинской армии / фото Дениса Соколова



Бабич занимается волонтерством во время войны / фото Дениса Соколова

Напомним, недавно стало известно, что 75-летний Фуминори Цучико из Японии 9 месяцев жил в харьковском метро, скрываясь от обстрелов. Теперь он открыл FuMi Caffe, где бесплатно кормит жителей города.

После переезда в Харьков благотворитель за свой счет закупал еду для харьковчан, прятавшихся в подземке. А для детей постоянно устраивал развлечения, чтобы отвлечь малышей от взрывов.