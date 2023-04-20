Олександр Бабіч – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством. Детальніше про обличчя згущеного молока – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу Японець, який 9 місяців жив у метро Харкова, відкрив заклад з безкоштовними обідами
Що відомо про хлопчика з етикетки згущеного молока
Користувач твітера Денис Соколов повідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.
Обличчя дитини – це Олександр Бабіч / фото Дениса Соколова
Олександр Бабіч став волонтером / фото Дениса Соколова
Мало хто знає, але Олександр Бабіч – один з найвидатніших одеських істориків. Він має книгу й вів лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля. Чоловік один з перших працював над розсекреченими документами КДБ.
Бабіч має свою книгу / фото Дениса Соколова
До повномасштабної війни Олександр був визнаним вченим й бізнесменом – засновником туристичного агентства в Одесі. Після початку вторгнення чоловік став потужним волонтером. Він допомагає ЗСУ з автомобілями, купує необхідні медикаменти та потрібне обладнання.
Бабіч допомагає українській армії / фото Дениса Соколова
Бабіч займається волонтерством під час війни / фото Дениса Соколова
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 75-річний Фумінорі Цучіко з Японії 9 місяців жив у харківському метро, ховаючись від обстрілів. Тепер він відкрив FuMi Caffe, де безкоштовно годує жителів міста.
Після переїзду до Харкова благодійник власним коштом закуповував їжу для харків'ян, які переховувались у підземці. А для дітлахів постійно влаштовував розваги, щоб відволікти малечу від вибухів.