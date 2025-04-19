Дома его ждала жена и 2 дочери. Печальную весть сообщили в АО "Криворожский железорудный комбинат", информирует 24 Канал.

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Александр Бельченко погиб на войне

Александр родился 12 ноября 1974 года в городе Кривой Рог. С юных лет начал свой трудовой путь, сначала как ученик моториста у промывочного прибора по извлечению металла Рудника имени 45-летия ВЛКСМ.

В 1995 году Александр связал свою жизнь с Криворожским железорудным комбинатом. Начинал свою трудовую тропу на комбинате слесарем по ремонту котельного оборудования Энергоуправления.

С 2000 года он занимал должность составителя поездов железнодорожного цеха №1 Управления железнодорожного транспорта. Работал по разным должностям, среди которых последняя – машинист крана (крановщик) службы погрузки УЗТ.

"За это время проявил себя добросовестным, ответственным и опытным работником, который постоянно учился, осваивал новое, не боялся менять свою жизнь, познавал новые грани и искал свое призвание. Пользовался заслуженным уважением как среди коллег, так и руководства Управления железнодорожного транспорта и предприятия", – пишут в АО "Кривбассжелезрудком".

С началом полномасштабного вторжения Александр стал в ряды ВСУ.

Мечтал, чтобы в Украине как можно быстрее воцарился мир и его родные были в безопасности, поэтому без сомнения взял в руки оружие и пошел защищать украинский народ. Нес службу номером обслуги зенитно-ракетного взвода механизированного батальона воинской части А3283,

– говорится в сообщении.

К сожалению, 6 апреля в районе населенного пункта Поповка Белгородской области получил несовместимые с жизнью ранения. Без мужа осталась жена Ирина, без отца – две дочери Ольга и Маргарита.

"Светлая память об Александре навсегда останется в наших сердцах. Спасибо родителям за воспитание мужественного сына, доброго и отзывчивого мужа и отца, искреннего и верного товарища. Мы помним, какой дорогой ценой приобретается каждая минута нашей мирной жизни", – выразили соболезнования коллеги из Криворожского железорудного комбината.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!