Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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Что известно о новом возвращении тел павших защитников
В Координационном штабе рассказали, что среди возвращенных "на щите" защитников были павшие защитники:
- Кураховского направления;
- Покровского направления;
- Бахмутского направления;
- Угледарского направления;
- Луганского направления;
- Запорожского направления;
- Сумского направления;
- Харьковского направления;
- из моргов на территории России.
Представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что павших защитников удалось вернуть в результате совместной работы с сотрудниками Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, и других структур сектора безопасности и
Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста,
– говорится в заметке.
Координационный штаб также выразил отдельную благодарность личному составу ВСУ, который осуществляет перевозки репатриированных павших героев в определенные учреждения, а также организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут в кратчайшие сроки устанавливать личности погибших защитников.
К слову, подробно о том, как возвращают павших защитников домой, как происходит идентификация тел и насколько кропотливый и важный этот процесс – читайте в материале.