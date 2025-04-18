Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Что известно о новом возвращении тел павших защитников

В Координационном штабе рассказали, что среди возвращенных "на щите" защитников были павшие защитники:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления;

из моргов на территории России.

Представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что павших защитников удалось вернуть в результате совместной работы с сотрудниками Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, и других структур сектора безопасности и

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста,

– говорится в заметке.

Координационный штаб также выразил отдельную благодарность личному составу ВСУ, который осуществляет перевозки репатриированных павших героев в определенные учреждения, а также организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут в кратчайшие сроки устанавливать личности погибших защитников.

К слову, подробно о том, как возвращают павших защитников домой, как происходит идентификация тел и насколько кропотливый и важный этот процесс – читайте в материале.