Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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Що відомо про нове повернення тіл полеглих захисників
У Координаційному штабі розповіли, що з-поміж повернених "на щиті" оборонців були полеглі захисники:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
- з моргів на території Росії.
Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наголосили, що полеглих оборонців вдалося повернути внаслідок спільної роботи зі співробітниками Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, та інших структур сектору безпеки та оборони України.
Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста,
– мовиться у дописі.
Координаційний штаб також висловив окрему подяку особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених установ, а також організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.
Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть у найкоротші терміни встановлювати особи загиблих захисників.
До слова, детально про те, як повертають полеглих захисників додому, як відбувається ідентифікація тіл та наскільки кропіткий та важливий цей процес – читайте у матеріалі.