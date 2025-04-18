Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Що відомо про нове повернення тіл полеглих захисників

У Координаційному штабі розповіли, що з-поміж повернених "на щиті" оборонців були полеглі захисники:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

з моргів на території Росії.

Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наголосили, що полеглих оборонців вдалося повернути внаслідок спільної роботи зі співробітниками Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, та інших структур сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста,

– мовиться у дописі.

Координаційний штаб також висловив окрему подяку особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених установ, а також організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть у найкоротші терміни встановлювати особи загиблих захисників.

До слова, детально про те, як повертають полеглих захисників додому, як відбувається ідентифікація тіл та наскільки кропіткий та важливий цей процес – читайте у матеріалі.